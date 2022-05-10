“إنرجين” اليونانية تكتشف غازا جديدا قبالة السواحل الإسرائيلية وتدرس بيعه إلى مصر

أعلنت شركة (إنرجين) اليونانية للغاز والنفط أنها تدرس بيع 8 مليارات متر مكعب من غاز طبيعي اكتشفته حديثًا قبالة السواحل الإسرائيلية إلى مصر، استنادًا إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول لإمداد مصر بالغاز.

وقالت الشركة في بيان نشرته، أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني إن الغاز اكتُشف في بئر أثينا الذي يقع بين حقلي كاريش وتانين لكن حجمه “أقل كثيرًا” عن تقديرات سابقة للشركة.

وأوضحت أن من بين خيارات التصدير “بيع الغاز إلى مصر بعد تحويل مذكرة تفاهم لتزويدها بثلاثة مليارات متر مكعب سنويًّا إلى اتفاق ملزم”.

وكانت الشركة قد قدّرت في عرض للمستثمرين، في أبريل/نيسان الماضي، أن يكون حجم الكشف 21 مليار متر مكعب غير أن حجم الكشف فعليًّا هو 8 مليارات متر مكعب فقط.

بيد أنها أشارت إلى أن بئر أثينا يمكن تطويره بربطه بسفينة إنتاج وتخزين تنوي الشركة استخدامها في نقل الغاز إلى السوق الإسرائيلية من كاريش، بدءًا من الربع الثالث من العام الجاري.

(1) New #gas discovery that will de-risk 58 bcm of natural gas, offshore Israel. 8 bcm near-term commercially recoverable gas volumes & derisking of 50 bcm gas across Energean’s newly branded "Olympus Area" development. #ONGT #energy https://t.co/SvKPuuRptm pic.twitter.com/0PsW2ygqy1 — Energean (@Energean) May 9, 2022

وبالتزامن مع هذا الإعلان، ارتفعت أسهم شركة إنرجين المتداولة في لندن بنسبة 4%.

وتكمن أهمية اكتشاف الغاز الإسرائيلي الجديد لشركة إنرجين في أنه “يُزيل المخاطرة بمقدار 50 مليار متر مكعب إضافية من متوسط الموارد المحتملة غير المعرّضة للخطر عبر منطقة أوليمبوس التابعة للشركة التي تُقدَّر بـ58 مليار متر مكعب”.

من جهته، عبّر ماثيوس ريجاس -الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين- عن سعادته بالاكتشاف الجديد للغاز في أثينا والتوسع في إمكانات أوليمبوس.

وقال ريجاس في بيان الشركة “ندرس خيارات التسويق الاستراتيجي لتطوير منطقة أوليمبوس بشكل مستقل وواسع بما في ذلك طرق التصدير المتعددة”.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف في منطقة أوليمبوس “يعيد التأكيد على دور شرقي البحر الأبيض المتوسط بصفته نقطة ساخنة عالمية للتنقيب عن الغاز”.

وتابع “الاكتشاف الجديد يعزز التزامنا بالمنافسة، ويحقق أحد أهدافنا الرئيسة لعام 2022”.

يُذكر أن شركة إنرجين وقّعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، في ديسمبر/كانون الأول 2021، لبيع وشراء 3 مليارات متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات تبدأ بأحجام أولية تصل إلى مليار متر مكعب سنويًّا.

وتعمل الشركة اليونانية فعليًّا في مصر بمناطق أبو قير وشمال إدكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، وفق صحيفة (الأهرام) المصرية في ديسمبر الماضي.