“إنرجين” اليونانية تكتشف غازا جديدا قبالة السواحل الإسرائيلية وتدرس بيعه إلى مصر

أعلنت شركة (إنرجين) اليونانية للغاز والنفط أنها تدرس بيع 8 مليارات متر مكعب من غاز طبيعي اكتشفته حديثًا قبالة السواحل الإسرائيلية إلى مصر، استنادًا إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول لإمداد مصر بالغاز.

وقالت الشركة في بيان نشرته، أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني إن الغاز اكتُشف في بئر أثينا الذي يقع بين حقلي كاريش وتانين لكن حجمه “أقل كثيرًا” عن تقديرات سابقة للشركة.

وأوضحت أن من بين خيارات التصدير “بيع الغاز إلى مصر بعد تحويل مذكرة تفاهم لتزويدها بثلاثة مليارات متر مكعب سنويًّا إلى اتفاق ملزم”.

وكانت الشركة قد قدّرت في عرض للمستثمرين، في أبريل/نيسان الماضي، أن يكون حجم الكشف 21 مليار متر مكعب غير أن حجم الكشف فعليًّا هو 8 مليارات متر مكعب فقط.

بيد أنها أشارت إلى أن بئر أثينا يمكن تطويره بربطه بسفينة إنتاج وتخزين تنوي الشركة استخدامها في نقل الغاز إلى السوق الإسرائيلية من كاريش، بدءًا من الربع الثالث من العام الجاري.

