مشير المصري للجزيرة مباشر: قررنا أسر المزيد من جنود الاحتلال وسنقاتل لكسر الحصار البحري عن غزة (فيديو)

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية قررت “زيادة جرعة الأسرى” الإسرائيليين كخيار استراتيجي للمقاومة لاستخدامهم في تحرير مزيد من الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف المصري خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، أن عدد أسرى جنود الاحتلال تحت أيدي فصائل المقاومة أكبر من عددهم عام 2011.

وأشار المصري إلى أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تمثل “أمانة في عنق قيادة المقاومة ولذلك قررت اختطاف مزيد من الجنود الإسرائيليين واستعمالهم كورقة ضغط لإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى”.

واعتبر القيادي الفلسطيني أن “العربدة الإسرائيلية” في المسجد الأقصى والقدس الشريف توضح أن “الحكومة الصهيونية تعتمد حربا دينية ضد المسلمين والمقدسات الإسلامية”.

وهدد المصري بأن المقاومة قد تلجأ للتعامل بالمثل من خلال استهداف المقدسات اليهودية. مشددا على المقاومة لا تريد نقل المواجهة إلى الخارج الفلسطيني.

وقال “حتى الأن نحن متمسكون بعدم تنفيذ عمليات خارج فلسطين، لكن المقاومة قد تستثني ذلك في حالة استمرار انتهاك المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى”.

وأضاف أن جميع فصائل المقاومة تلتزم بحدود المعركة وقواعد الاشتباك، لكن “إذا أراد العدو الدخول في حرب دينية فسنقبل المواجهة ونتوسع عالميا”.

وكان يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة قد أوضح في وقت سابق، السبت، أن عملية “سيف القدس” التي بدأت العام الماضي لن تتوقف، حتى تحرير القدس مشيرا إلى أن الاحتلال لا يفرق بين مقدسات المسلمين والمسيحيين، وأن استمرار المساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية.





وشدد المصري على أن قضية المقدسات خط أحمر عند المقاومة، وأن جميع القوى الفلسطينية مدعوة للدفاع عن المقدسات والأرض بدل التنسيق الأمني مع العدو.

وقال إن السلطة الفلسطينية وإجراءاتها التنسيقية ضد مصالح الشعب الفلسطيني، في حين أن سياسة العدو في القدس القائمة على التقسيم الزماني والمكاني وذبح القرابين تضرب في العمق جميع أشكال التنسيق الأمني.

وأوضح المصري أن تصريح السنوار بإرسال فصائل المقاومة لأكثر من 1111 صاروخ للعمق الإسرائيلي، في إشارة لتاريخ وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تمثل دعوة صريحة لحركة فتح للعودة لصف المقاومة بدل التنسيق الأمني المجاني مع إسرائيل.

وحول استراتيجية فصائل المقاومة لكسر الحصار على غزة، قال المصري إن قرار كسر الحصار على غزة مرتبط بإرادة المقاومة الفلسطينية، وأن مصر ستتفهم هذا القرارلاحقا. مضيفا أنه في حال تعذر الأمر “سيبقى كسر الحصار البحري هو الخيار الوحيد المتاح امام المقاومة وسنقاتل من أجله”.