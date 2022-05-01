شباب مصريون ينقذون طفلًا من حريق في مشهد حابس للأنفاس (فيديو)

أنقذ شباب مصريون طفلاً من حريق شب في منزل بمنطقة شبرا بالقاهرة.

وكانت ألسنة النيران تتصاعد من النوافذ عندما توجه الطفل إلى الشرفة وحاول القفز.

اِلتقف الشباب الطفل الذي يبدو أنه كان وحيدًا في المنزل، ولم يستطع الخروج من الباب، فيما عجز الشباب عن تسلق الجدران للوصول إليه.

والتقطت كاميرات هواتف الجيران المشهد الحابس للأنفاس، والذي جعل المتجمهرين حول البيت والمتابعين من النوافذ يطلقون صرخات عالية وتصفيق احتفاء بإنقاذ الطفل.

وتداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المخيف.