واشنطن بوست: 9 أخطاء ارتكبتها القوات الروسية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

ارتكب الجيش الروسي ثاني أكبر جيوش العالم العديد من الأخطاء منذ الساعات الأولى للعملية العسكرية ضد أوكرانيا، وهو ما أذهل الخبراء العسكريين، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن روسيا والعديد من الدول الغربية توقعت أن تستمر العملية العسكرية عدة أيام فقط، لكنها استمرت حتى الآن 7 أسابيع أجبرت القوات الأوكرانية خلالها روسيا على “تراجع مهين” من شمال البلاد.

ورصد التقرير 9 أخطاء أساسية حددها خبراء عسكريون وقعت فيها القوات الروسية منذ اليوم الأول، بالتزامن مع إعادة تمركز روسيا شرقي أوكرانيا.

يعتبر الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه روسيا أنها قللت من شأن المقاومة الأوكرانية، وخططت لتحقيق نصر سريع، بينما قاومها الشعب الأوكراني بضراوة.

وتزايدت قوة الجيش الأوكراني بفضل انضمام المدنيين، مما أحبط تقدّم القوات الروسية على عدة جبهات، كما حدث في بلدة فويزنسك الزراعية التي حمل فيها المزارعون بنادق الصيد للمساعدة على وقف الجنود الروس على طول الساحل الجنوبي.

أشار تقرير واشنطن بوست إلى شهادات الجنود الروس الذين تعرضوا للأسر، والذين قالوا إن “القيادة لم تخبرهم بغزو أوكرانيا”، حتى إن بعض الجنود قيل لهم إنهم سيشاركون في مناورة عسكرية فقط.

وقال (جاك واتلينغ) من معهد (رويال يونايتد سيرفيسز) في لندن “هذا يعني أنهم غير مستعدين نفسيا لإطلاق النار عليهم وقصفهم كما حدث منذ الساعات الأولى”، الأمر الذي أثر في معنويات الجنود.

وأضاف أن “ضخامة الخسائر التي تكبدتها روسيا أدت إلى انهيار الحالة النفسية للجنود أكثر”، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قدّر عدد القتلى الروس بنحو 15 ألف جندي خلال أسبوعين، أي أكثر من عدد القتلى في حرب الاتحاد السوفيتي التي استمرت 10 سنوات في أفغانستان.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إنهم جمعوا 7 آلاف جثة لجنود روس من ساحة المعركة، رغم أن روسيا تؤكد أنها فقدت 1351 جنديا فقط.

And, worth a read:

Nine ways Russia botched its invasion of Ukrainehttps://t.co/lfbc0Bs0ZI

— Dan Lamothe (@DanLamothe) April 8, 2022