مع الحكيم.. كيف تحافظ على رشاقتك وتتجنب التخمة في رمضان؟

مع بداية كل رمضان، نفكر دائمًا في كيفية استثماره لإنقاص الوزن، كما نسأل دومًا عن سبب الإفراط في تناول الطعام والسكريات خلال شهر الصوم، وكيف يمكن التخلص من الشعور بالتخمة وتقلصات الجهاز الهضمي؟

ونصحت خبيرة التغذية العلاجية بمركز ماربل الطبي في الدوحة ميرنا مهنا ضيفة برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر بتقسيم وجبة الإفطار إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: يبدأ الصائم بشرب القليل من المياه -ويفضل أن يكون الماء دافئًا غير مثلج- لكسر حدة الصيام.

ثانيًا: تناول تمرة أو ثلاث تمرات على الأكثر، لاحتواء التمر على نسبة كبيرة من السكريات.

ثالثًا: بعد أداء صلاة المغرب أو أخذ قسط بسيط من الراحة، يبدأ الصائم في تناول وجبته الرئيسية، ويفضل البدء بالحساء الدافئ لتليين الأمعاء ومساعدة الجهاز الهضمي على استقبال الطعام الصلب.

كما أوضحت خبيرة التغذية أن ملء المعدة بكميات كبيرة من الطعام عند الإفطار، بجانب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، من السلوكيات الخاطئة التي تسبب الشعور بالتخمة في رمضان، وتؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن من العادات الخاطئة أيضًا الاستمرار في تناول الوجبات الخفيفة والحلوى بعد الإفطار، مما يخل بالتوازن الأيضي ويؤدي إلى زيادة الوزن.

ونصحت خبيرة التغذية بتجنب تناول الفاكهة أو الحلوى مباشرة بعد الوجبة الرئيسية، والاكتفاء بكميات قليلة من كل نوع من أنواع الطعام.

وأوضحت أنه من أجل تلبية احتياجات الجسم من الماء، يجب الحرص على شرب نحو لترين من الماء يوميًّا بين الإفطار والسحور، مع ضرورة الحرص على عدم امتلاء المعدة بالماء لتجنب الشعور التخمة وارتجاع المريء.