ماذا يفعل من يشك أن به مسًّا من الجن؟ الدكتور عمر عبد الكافي يجيب (فيديو)

استضاف برنامج (أيام الله)، اليوم الجمعة، الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي للحديث عن الدعاء المستجاب.

وردًا على سؤال: ماذا يفعل من يشك أن به مسًّا من الجن؟ أجاب عبد الكافي بالقول: “الأمثل فالأمثل إذا شعر الإنسان أن في حياته شيئًا عجيبًا، فعليه أن يقرأ سورة البقرة”.

وتابع “فإذا رأى الشخص أن أناسًا بعينهم إذا زاروه في بيته -أو صاحبوه في مكان- تحدث له أشياء عجيبة -نفسية أو جسدية- فعليه أن يأخذ أثرًا منهم بأن يمسح مكانهم أو يصافحهم، ويأخذ محرَمة أو قطعة قماش ويغمسها في الماء، ثم يتوضّأ”.

د. عمر عبد الكافي: هذا ما يجب أن يفعله من يشك أن به مس جن@mogahed pic.twitter.com/qBysxSiPDG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2022

وأكد عبد الكافي أن “هذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (سورة) البقرة والوضوء والدعاء ثم آيات الرُّقية، مع إخلاص النيّة لله تعالى”.

ويبث برنامج (أيام الله) على (قناة الجزيرة مباشر) خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.