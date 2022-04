جسم شديد السطوع.. علماء فلك يرصدون أبعد مجرة من الأرض تُكتشَف حتى الآن

رصد علماء فلك أبعد مجرة تُكتشَف على الإطلاق. وتبعد هذه المجرة نحو 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض، بحسب دراسة نُشرت الجمعة ويتعيّن تأكيد نتائجها من خلال عمليات رصد أكثر تقدمًا.

وبعد أكثر من 1200 ساعة مراقبة للسماء عبر 4 تلسكوبات، رُصد (أتش دي 1) وهو جسم شديد السطوع “يتطابق لونه الأحمر مع خصائص مجرة تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية”، بحسب ما يوضحه مكتشف المجرة (يويتشي هاريكانه) في بيان نشرته الجمعية الفلكية الملكية.

وأكّدت بيانات إضافية جمعها مرصد (ألما) في تشيلي نتائج الدراسة الجديدة، إذ تبعد المجرة موضع الدراسة، أكثر مما تبعد مجرة (جي. إن. زي-11) التي كانت أبعد مجرة على الإطلاق، بمئة مليون سنة.

وبذلك تكون مجرة (أتش دي 1) قد تشكلت بعد 300 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهو فترة نشأة الكون. واستغرق الضوء الذي ينبعث منها 13.5 مليار سنة ليصل إلى الأرض.

وبهدف تحديد عمر المجرة، قاس العلماء الانزياح الأحمر الخاص بضوئها الأصلي، ومع تمدد الكون تتسع المسافة بين الأجسام، وكلما عدنا بالزمن إلى الوراء ازدادت المسافة بين الأجسام وامتد ضوؤها أكثر متحولًا إلى أطوال موجية تصبح حمراء بشكل متزايد.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية في جامعة طوكيو وهو أحد معدي الدراسة المنشورة في مجلة (أستروفيزيكل جورنال) يوتشي هاريكانه “عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة”.

لكن هناك مشكلة تبرز في ظل هذا الاكتشاف، إذ رصد العلماء كذلك كثافة قوية بشكل غير اعتيادي للإشعاع فوق البنفسجي في المجرة، وهو ما يمثل علامة على نشاط لم تتطرق إليه النماذج النظرية الخاصة بتشكيل المجرات.

ومن ثم طرح معدو الدراسة فرضيتين، تشير الأولى إلى أنّ المجرة كانت ستشكّل أرضًا خصبة لتكوّن النجوم بشكل خاص وتشكل نحو 100 منها سنويًّا، وهو معدّل أعلى بعشر مرات من المتوقّع.

ويمكن أن تمثل هذه النجوم “جمهرة النجوم الثالثة” التي لم يتمكن علماء الفلك من رصدها بعد.

ويوضح معد الدراسة الرئيسي فابيو باكوتشي من مركز هارفارد للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، أنّ هذه الأجيال الأولى من النجوم هي “أكبر وأكثر إشراقًا وسخونة من النجوم الحديثة”.

