تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم جنين (فيديو)

شاركت حشود كبيرة من الفلسطينيين في تشييع الشهيد أحمد السعدي، الذي ارتقى أثناء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين صباح اليوم السبت.

وكانت مواجهات مسلحة قد نشبت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإٍسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، عندما توجهت قوات عسكرية إلى محيط منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب، وطالبوا أفراد عائلته بتسليم أنفسهم.

عاجل | تشييع الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بـ #مخيم_جنين https://t.co/wws3rR0V1n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أطراف مخيم جنين من جهات عدة. وكشفت وزارة الصحة عن 13 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان في البطن إحداها لشابة عمرها 19 عاما، وذلك خلال مواجهات مع الاحتلال في المخيم. وقد نُقل المصابون إلى المستشفى.

شاهد| "جانب من تشييع جثمان الشاب أحمد السعدي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/BA4pQ870Hg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 9, 2022

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بوقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال الاشتباكات داخل المخيم.

وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها استهدفوا آليات وتجمعات جنود الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

صورة لشهيد اليوم أحمد السعدي مع رفيق دربه الشهيد عبدالله الحصري شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/slHfI2ki1N — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

أعمال بطولية شجاعة

من جانبها وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصدي المقاومين في مخيم جنين لقوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، بأنه “أعمال بطولية شجاعة ترسم معالم المرحلة القادمة في الصراع”.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن “ميادين المواجهة مع الاحتلال يجب أن تبقى مفتوحة وممتدة وبكل أشكال المقاومة في كل ساحات الضفة ومدنها وقراها، وعلى الاحتلال أن يدفع فاتورة جرائمه وانتهاكاته”.

📹 متابعة صفا| قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم جنين pic.twitter.com/AYuOUSHsmh — وكالة صفا (@SafaPs) April 9, 2022

ودعا المقاومين في الضفة الغربية، إلى “تشكيل درع حام لأهالي الشهداء والدفاع عنهم بكل قوة مهما بلغت التضحيات، فأنتم أمل كل فلسطيني في التحرير وكنس الاحتلال”.

وتوجه برهوم بـ”التحية إلى شباب مخيم جنين الأبطال الذين يتصدون في هذه الأثناء لقوات الاحتلال الصهيوني والمدافعين عن شعبنا وأرضه ومقدساته”.

عاجل| الاحتلال ينقل جنوده المصابين في مخيم جنين عبر مروحية عسكرية#فلسطين #جنين pic.twitter.com/LduI7iDroQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 9, 2022

وكان الاحتلال قد استدعى والد الشهيد وأبناءه الثلاثة لمراجعة المخابرات في معسكر سالم، ولكنهم رفضوا. ولا تزال قوات الاحتلال تقتحم المخيم من أكثر من جهة، وقد نشرت قناصة في العديد من الأماكن، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مستمرة.