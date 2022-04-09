الجزيرة مباشر ترصد تطورات الأوضاع بعد قصف محطة القطارات في كراماتورسك الأوكرانية (فيديو)

أكد موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبد العزيز مجاهد أن ضحايا الهجوم الصاروخي على محطة قطار كراماتورسك قد يتجاوز عددهم 50 قتيلا، لوجود العديد من الحالات الحرجة بين المصابين.

وأوضح أن محطة القطار تعد ملجأً للمدنيين للاختباء عند سماع صافرات الإنذار؛ لذلك كانت تضم مئات من أهالي المدينة بجانب نازحين كانوا يحاولون الهرب.

وأشار موفد الجزيرة مباشر إلى أهمية محطة قطار كراماتورسك باعتبارها البوابة الرئيسية للخروج من المدينة بعد تدمير الطريق الشمالي مرورا بخاركيف، في حين تدور معارك على أطراف الطريق عبر دنيبرو مما يصعب الاعتماد عليه.

موفد الجزيرة مباشر يرصد تطورات الهجوم الصاروخي على محطة #كراماتورسك في #أوكرانيا pic.twitter.com/Zxo67RD81y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2022

وتابع “قطارات كراماتورسك كانت تصل المدينة بالعاصمة كييف. ويعتبر الأوكرانيون أن قصف محطة القطار يأتي ضمن الجرائم التي ارتكبتها روسيا ضد المدنيين في بوتشا وإربين وهوستوميل وتشيرينيف وغيرها من المدن الأوكرانية”.

ولفت خلال حديثه إلى ارتفاع أصوات المعارك في مختلف أنحاء المدينة بعد أن نقلت القوات الروسية أرتالا عسكرية باتجاه إقليم دونباس.

وأضاف “تعتبر كراماتورسك إحدى أكبر مدن إقليم دونباس، وتتركز فيها قيادة عمليات الجيش الأوكراني، لذلك فهي هدف عسكري مهم لدى الانفصاليين المدعومين من روسيا”، مشيرا إلى سعى القوات الروسية للحفاظ على خطوط الإمداد لكي لا يتكرر ما حدث خلال مهاجمة ضواحي العاصمة.

من جانبها، قالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن أكثر من 50 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد على 100 “في هجوم صاروخي روسي على محطة للقطارات في شرق أوكرانيا”.

وتنفي روسيا مسؤوليتها عن قصف محطة قطارات كراماتورسك وتتهم أوكرانيا بقصف المحطة “عمدًا”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس “وفقا للبيانات المحدثة، نفذت الغارة على محطة قطارات كراماتورسك من قبل بطارية صاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية من محيط بلدة دوبروبوليه الواقعة على بعد 45 كلم جنوبي غربي المدينة”.

وزعمت موسكو أن الهدف من الهجوم الأوكراني هو “تقويض الخروج الجماعي للمدنيين من المدينة بغية استخدامهم دروعًا بشرية في الدفاع عن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية”.

وكانت أوكرانيا قد دعت المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة على روسيا، بعد أن حمّلتها مسؤولية الهجوم الصاروخي على محطة قطار كراماتورسك.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على كراماتورسك بأنه هجوم متعمّد على المدنيين.