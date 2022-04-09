بعض الضحايا قتلوا بأسلحة ثقيلة.. 40 جثة بمقبرة جماعية جديدة في أوكرانيا (فيديو)

أعلن مدير شرطة منطقة كييف في أوكرانيا، اليوم السبت، العثور على 40 جثة بمقبرة جماعية لمدنيين في بلدة بوتشا شمال غربي كييف.

وقال في تصريح صحفي إن الشرطة فحصت، أمس الجمعة، مقبرة جماعية كبيرة لمدنيين قتلوا على أيدي القوات الروسية.

ووثقت كاميرا الجزيرة، انتشال 40 جثة من المقبرة الجماعية.

وأفاد مدير الشرطة بأن الجثث تعود لمدنيين لم يبدوا أي مقاومة، وقال إن “القوات الروسية قامت بإطلاق النار على المدنيين في بوتشا بشكل ممنهج”.

وأوضح أن الضحايا رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، وبعضهم قُتل بنيران أسلحة ثقيلة.

وأشار إلى أن أفراد الطب الشرعي والخبراء الجنائيين يفحصون الجثث ويوثقون ما سماه “جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الروسي”.

وأوضح أن بعض الجثث حددت هويتها، مشيرا إلى إرسالها للفحص لتحديد أسباب الوفاة.

وبحسب الفحوص الأولية التي أجراها خبراء الطب الشرعي، توجد جروح رصاص في مناطق الرأس والجسم في كثير من الجثث “مما يدل على أن العديد من المدنيين قتلوا بأسلحة آلية أو ببنادق قناصة”.

جثث في بوتشا

ونشر الجيش الأوكراني، السبت الماضي، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث ودمار كبير في شوارع بوتشا، في حين أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بالعثور على 57 جثة في مقبرة جماعية.

وتنفي روسيا التقارير التي تتحدث عن قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن صور القتلى كانت “بأوامر من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.