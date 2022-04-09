توعّدت بحظر الحجاب.. مارين لوبان تقلص الفارق مع ماكرون قُبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

تبادل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان الهجوم قُبيل الانتخابات الرئاسية، وأظهرت استطلاعات الرأي النهائية أن الفجوة بينهما تضيق في اليوم الأخير من الحملات الانتخابية قبل بدء الجولة الأولى من التصويت، غدا الأحد.

واتهم ماكرون لوبان بأنها “تكذب” على الناخبين بشأن برنامجها الانتخابي واصفا إياه بأنه “عنصري” لأنه يتضمن حظر الحجاب.

وأشار ماكرون في هجومه على لوبان إلى “حالة الرضا” التي تنتهجها منافسته في التعامل مع قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان) إن “سياسات لوبان الاجتماعية تهدف إلى تقسيم المجتمع بأكثر الطرق وحشية، مما يؤدي إلى حدوث بطالة جماعية وإثارة قلق المستثمرين الأجانب”.

وأشار إلى أن موقفها من الحجاب “لا يتناسب مع الجمهورية الفرنسية والعلمانية القائمة على مبادئ الحرية”.

French far-right presidential candidate Marine Le Pen said she had never been "so close" to power at a jubilant final rally before this weekend's election, which polls suggest is an increasingly tight battle between her and President Emmanuel Macronhttps://t.co/ky62O6JnEd — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2022

ولفت ماكرون خلال حديثه إلى أن سياسات لوبان المتعلقة بتكلفة المعيشة “تم تمويلها بعملة وهمية”.

وعن موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية قال “لم أشعر بالرضا عن النفس قط، ولم يكن هذا هو الحال دائما بالنسبة لمارين لوبان التي تعتمد ماليا على بوتين ونظامه وكانت دائما راضية عنه”.

يُذكر أن الحرب في أوكرانيا هي ثانية أهم القضايا بالنسبة للناخبين الفرنسيين، بعد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا وعدم قدرتهم على تغطيتها.

وردت لوبان التي حصل حزبها اليميني المتطرف على قرض بقيمة 9 ملايين يورو من بنك روسي عام 2014 لتمويل حملة انتخابية محلية، فقالت إن “العنف” في تعليقات ماكرون “يظهر أنه يشعر بالذعر”.

وتابعت “ماكرون كان عدوانيا للغاية خلال حملته الانتخابية مما يكشف لنا بوضوح مدى شعوره بالتوتر”.

وأكدت لوبان خلال تجمع حاشد وأخير في معقل حزبها الجنوبي بمدينة بربينيان أنها “لم تكن بهذا القرب من السلطة”.

تقلّص الفارق

وأظهرت استطلاعات الرأي النهائية لميول الناخبين قبيل الانتخابات تقلّص الفارق بين ماكرون ومارين لوبان التي تعدّ أقوى منافسيه، حيث حصل ماكرون على 26% في الجولة الأولى في حين ارتفع مستوى لوبان إلى 22%.

وتتوقع كل استطلاعات الرأي منذ أسابيع تأهل الرئيس المنتهية ولايته ومرشحة اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات للمنافسة في الجولة الثانية المقررة في 24 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسهم جان لوك ميلينشون اليساري لتصل إلى 17%.

وأظهر استطلاع أخير لمعهد (إيلاب) لدراسات الرأي العام، صدر أمس الجمعة، أنه إذا واجه ماكرون لوبان خلال الجولة الثانية، فسوف يفوز عليها بنسبة 51%.

وأكد منظمو استطلاعات الرأي أن هناك الآن احتمالية حسابية لفوز لوبان في الانتخابات الرئاسية.