توعّدت بحظر الحجاب.. مارين لوبان تقلص الفارق مع ماكرون قُبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

تبادل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان الهجوم قُبيل الانتخابات الرئاسية، وأظهرت استطلاعات الرأي النهائية أن الفجوة بينهما تضيق في اليوم الأخير من الحملات الانتخابية قبل بدء الجولة الأولى من التصويت، غدا الأحد.

واتهم ماكرون لوبان بأنها “تكذب” على الناخبين بشأن برنامجها الانتخابي واصفا إياه بأنه “عنصري” لأنه يتضمن حظر الحجاب.

وأشار ماكرون في هجومه على لوبان إلى “حالة الرضا” التي تنتهجها منافسته في التعامل مع قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان) إن “سياسات لوبان الاجتماعية تهدف إلى تقسيم المجتمع بأكثر الطرق وحشية، مما يؤدي إلى حدوث بطالة جماعية وإثارة قلق المستثمرين الأجانب”.

وأشار إلى أن موقفها من الحجاب “لا يتناسب مع الجمهورية الفرنسية والعلمانية القائمة على مبادئ الحرية”.

French far-right presidential candidate Marine Le Pen said she had never been "so close" to power at a jubilant final rally before this weekend's election, which polls suggest is an increasingly tight battle between her and President Emmanuel Macronhttps://t.co/ky62O6JnEd

— AFP News Agency (@AFP) April 8, 2022