استشهاد شاب فلسطيني واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أطراف مخيم جنين من جهات عدة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين مساء الخميس، وطالبت أفراد عائلة الشهيد الذي نفذ عملية تل أبيب بتسليم أنفسهم. واندلعت اشتباكات في المخيم، وسُمع صوت إطلاق نار وقنابل بكثافة.

عاجل | مصادر محلية لـ #الجزيرة_مباشر: قوات الاحتلال تقتحم #مخيم_جنين وتطالب عائلة الشهيد #رعد_حازم بتسليم أنفسهم pic.twitter.com/gVrjRZfPHy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 13 برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال أعلن بدء عملية عسكرية في محيط مدينة جنين وداخل مخيمها وقرية برقين.

من جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا آليات وتجمعات جنود الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

عاجل| قناة "كان" العبرية: والد منفذ عــ ــملية "تل أبيب" يرفض تسليم نفسه بعد محاصرة منزله في مخيم جنين.#فلسطين #جنين pic.twitter.com/0y6d6ipPhF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 9, 2022

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في منطقة الجابريات بمخيم جنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى خط التماس مع الضفة الغربية ابتداءً من اليوم السبت.

عملية تل أبيب

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس، مقتل إسرائيليَين وإصابة آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، بإطلاق نار نفذه فلسطيني، في شارع (ديزنكوف) الحيوي، وسط مدينة تل أبيب.

مصادر ملحية: "ارتقاء الشاب أحمد السعدي خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم جنين"#فلسطين #جنين pic.twitter.com/i1UKqdaYvA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 9, 2022

وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح أمس الجمعة إنها قتلت منفذ الهجوم بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.

وذكرت قناة (كان) الرسمية، أن منفذ العملية من سكان الضفة الغربية، ويُدعى رعد فتحي حازم (28 عاما) من مخيم جنين، وأنه لا ينتمي لأي تنظيم.

ومن أمام منزله في مخيم جنين، نعى والد الشهيد رعد ابنه بكلمات مؤثرة وتمنى أن يتقبل الله شهادته.