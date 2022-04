تقرير: روسيا تلجأ لسياسة “الأرض المحروقة” وتدمر مدينة كاملة للسيطرة على شرق أوكرانيا

كشف تقرير لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، عن ملابسات الهجوم الشرس الذي تعرضت له مدينة إزيوم الصغيرة في شرق أوكرانيا بالطائرات الروسية والمدفعية الثقيلة، وأدى إلى تسوية المدينة بالأرض.

وذكر التقرير أن عمدة المدينة فاليري مارشينكو تلقى مكالمة هاتفية أوائل مارس/ آذار الماضي، تتضمن طلبًا روسيًّا بتسليم المدينة.

وأكد عمدة المدينة أن المتصل طرح عليه سؤالًا واحدًا عن موعد اجتماع لمناقشة شروط تسليم المدينة للقوات الروسية، مؤكدًا أن الجيش الروسي سيجنّب المدينة وسكانها المدنيين البالغ عددهم 40 ألفًا مصيرًا سيّئًا.

وافترض مارشينكو أن المتصل كان عميل أمن روسي وأن العرض حقيقي فردّ عليه قائلًا “أنا عمدة بلدة أوكرانية، وستظل هذه المدينة أوكرانية”، وفقًا لما أوردته واشنطن بوست.

بيد أن المتصل جاوب العمدة الأوكراني محذرًا “إذا لم تنفذ ما طُلب منك فلدينا الإرادة والوسائل لتسوية البلدة بالأرض”، ثم تحولت المدينة بعد ذلك بأيام إلى أنقاض ورماد.

The ‘Scorched earth’ tactics adopted by Russian forces trying to consolidate control of the Donbas region has raze the town of Izyum. 40,000 civilians trapped by the advancing army face gratuitous violence and barbaric cruelty. Here are their stories. https://t.co/XgWVokiCmY

— Dalton Bennett (@DDaltonBennett) April 7, 2022