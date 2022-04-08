بثروة قدرها 52.9 مليار دولار.. فوربس تعلن قائمة الأثرياء العرب لعام 2022

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تصنيفها السنوي لأثرياء العالم 2022، والتي تضمّ 2,668 مليارديرًا. حيث شهدت القائمة هذا العام خروج نحو 329 شخصًا من القائمة، وانضمام 236 مليارديرًا آخر.

ولم تتغيّر قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير، لكنها شهدت تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرًا، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما شهدت ثرواتهم الإجمالية انخفاضًا إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ53.4 مليار دولار في العام السابق.

وحافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع أسهم شركة (أديداس) التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وتشمل الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس والإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، إلى جانب محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا، والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة “هاردوس”.

أما المركز الثاني، فقد كان من نصيب الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته حيث تُقدّر ثروته بنحو 5.1 مليار دولار.

بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة.

ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته.

وجاء في المرتبة الأخيرة رجل الأعمال العُماني سهيل بهوان، والإماراتي عبد الله الفطيم وعائلته، حيث وصلت ثروتهما إلى 2.5 مليار دولار كل على حدة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما بنحو 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

قائمة #فوربس للأثرياء العرب لعام 2022 وتضم 21 مليارديرًا بثروة مجتمعة قدرها 52.9 مليار دولار. ناصف ساويرس يحافظ على الصدارة رغم خسارته 600 مليون دولار في عام، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه أكبر الرابحين هذا العام.https://t.co/pDwMHL7ZGq — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) April 7, 2022

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار، ومن بينهم الشقيقان نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير رفيق الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

أما على الصعيد العالمي، فقد تربع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على صدارة عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا 33%.

وتفوّق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم أمازون بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.