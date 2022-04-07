لحظة بلحظة.. إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط قتلى (فيديو)

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بمقتل شخصين على الأقل في هجوم بإطلاق الرصاص وسط تل أبيب، مساء اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون عددًا كبيرًا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية “أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفرّ هاربًا. أصيب أشخاص عدة“.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في أماكن عدة مختلفة، وإنها تعالج عددًا من الأشخاص.

وطلبت قوات الأمن في بيان من السكان عدم الخروج لتجنب تعرضهم لإطلاق النار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه موجود في المقر العام للجيش في تل أبيب حيث يتلقى آخر المعلومات عن هذا الهجوم الرابع في أسبوعين ونيف في إسرائيل.

لحظة بلحظة.. آخر التطورات:

منذ ساعة وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تقتحم المبنى الذي يتحصّن فيه منفّذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

منذ ساعة هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع يجريان مشاورات أمنية.

منذ ساعة هيئة البث الإسرائيلية: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفّذين داخله.

منذ ساعة مستشفى إيخيلوف الإسرائيلي: قتيلان و9 جرحى إصابات 4 منهم بين حرجة وخطرة في عملية تل أبيب.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان على الأقل في حادث إطلاق النار وسط تل أبيب.

منذ ساعتين صحيفة هآرتس: 9 إصابات على الأقل في عملية تل أبيب.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات بينهم 3 في حالة حرجة جراء عملية إطلاق النار في تل أبيب.

منذ ساعتين المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: الحادث لم ينته حتى هذه اللحظة بخلاف التقارير كلها التي تحدثت عن تحييد المنفّذين.





منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية: يبدو أن هناك منفذًا آخر على الأقل لعملية تل أبيب لا يزال طليقًا.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: عملية تل أبيب لم تنته حتى الآن والإصابات خطيرة وحرجة.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار وسط تل أبيب.

منذ ساعتين بيان للشرطة الإسرائيلية: عملية تل أبيب فدائية وأحد المهاجمين لاذ بالفرار.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال تمشيط بحثًا عن أحد مطلقي النار في شارع ديزنكوف وسط تل أبيب.

منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية ترجّح وجود مهاجمين اثنين والنيران أطلقت في موقعين على مطعم وسط شارع ديزنكوف.

Scene where shooting attack took place tonight in Tel Aviv. #Israel pic.twitter.com/yBiHfyEOp4 — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 7, 2022

منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية: نطلب من السكان الابتعاد عن مكان الحادث في تل أبيب لأن العملية مستمرة والمخاطر كبيرة.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: 6 إصابات بين خطيرة وبالغة الخطورة في عملية تل أبيب.

منذ ساعتين الإسعاف الإسرائيلي: 5 إصابات خطرة واحدة منها حرجة في عملية تل أبيب.

منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية تدعو المواطنين في محيط منطقة شارع ديزنكوف إلى التزام منازلهم والابتعاد عن موقع الهجوم.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الإسرائيليين في هجوم مسلح استهدف محال تجارية في شارع ديزنكوف.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات بينهم 3 في حالة حرجة جراء عملية إطلاق النار في تل أبيب.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: استمرار عملية المطاردة لأحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية تل أبيب.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: انتشار كبير للقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية: عملية إرهابية في شارع ديزنكوف في تل أبيب وأحد المهاجمين لاذ بالفرار.

منذ ساعتين القناة الإسرائيلية الرسمية عن شهود عيان: دوي انفجار كبير في موقع إطلاق النار في شارع ديزنكوف.

מד"א מעדכן: 6 פצועים במצב קשה ואנוש בפיגוע בתל אביב לכל העדכונים: https://t.co/bO8Kf7kZvT pic.twitter.com/NKacFPIiEE — חדשות 13 (@newsisrael13) April 7, 2022

منذ ساعتين مراسل الجزيرة عن شهود عيان: إطلاق النار متواصل في ثلاثة مواقع في شارع ديزنكوف في تل أبيب.

منذ ساعتين يديعوت أحرونوت: ٥ إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في تل أبيب 3 بينها خطرة.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: إطلاق نار وإصابات في منطقة شارع ديزنكوف في تل أبيب.

والأسبوع الماضي، أطلق فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة النار من سيارته على جمع في بني براك بتل أبيب، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقبل بضعة أيام من ذلك الهجوم، قتل شرطيان أحدهما شرطية فرنسية إسرائيلية في إطلاق نار تبنته حركة الجهاد الإسلامي في الخضيرة (شمال).

وفي 22 مارس/آذار الماضي في بئر السبع في صحراء النقب (جنوب)، قتل أربعة اسرائيليين في هجوم طعنًا وصدمًا نفّذه مدرّس.