لحظة بلحظة.. إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط قتلى (فيديو)

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بمقتل شخصين على الأقل في هجوم بإطلاق الرصاص وسط تل أبيب، مساء اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون عددًا كبيرًا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية “أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفرّ هاربًا. أصيب أشخاص عدة“.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في أماكن عدة مختلفة، وإنها تعالج عددًا من الأشخاص.

وطلبت قوات الأمن في بيان من السكان عدم الخروج لتجنب تعرضهم لإطلاق النار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه موجود في المقر العام للجيش في تل أبيب حيث يتلقى آخر المعلومات عن هذا الهجوم الرابع في أسبوعين ونيف في إسرائيل.

منذ ساعة وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تقتحم المبنى الذي يتحصّن فيه منفّذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

منذ ساعة هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع يجريان مشاورات أمنية.

منذ ساعة هيئة البث الإسرائيلية: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفّذين داخله.

منذ ساعة مستشفى إيخيلوف الإسرائيلي: قتيلان و9 جرحى إصابات 4 منهم بين حرجة وخطرة في عملية تل أبيب.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان على الأقل في حادث إطلاق النار وسط تل أبيب.

منذ ساعتين صحيفة هآرتس: 9 إصابات على الأقل في عملية تل أبيب.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات بينهم 3 في حالة حرجة جراء عملية إطلاق النار في تل أبيب.

منذ ساعتين المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: الحادث لم ينته حتى هذه اللحظة بخلاف التقارير كلها التي تحدثت عن تحييد المنفّذين.

منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية: يبدو أن هناك منفذًا آخر على الأقل لعملية تل أبيب لا يزال طليقًا.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: عملية تل أبيب لم تنته حتى الآن والإصابات خطيرة وحرجة.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار وسط تل أبيب.

منذ ساعتين بيان للشرطة الإسرائيلية: عملية تل أبيب فدائية وأحد المهاجمين لاذ بالفرار.

منذ ساعتين وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال تمشيط بحثًا عن أحد مطلقي النار في شارع ديزنكوف وسط تل أبيب.

منذ ساعتين الشرطة الإسرائيلية ترجّح وجود مهاجمين اثنين والنيران أطلقت في موقعين على مطعم وسط شارع ديزنكوف.

Scene where shooting attack took place tonight in Tel Aviv. #Israel pic.twitter.com/yBiHfyEOp4

— Joe Truzman (@JoeTruzman) April 7, 2022