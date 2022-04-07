لحظة بلحظة.. إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط قتلى (فيديو)
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بمقتل شخصين على الأقل في هجوم بإطلاق الرصاص وسط تل أبيب، مساء اليوم الخميس.
وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون عددًا كبيرًا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم وسط المدينة.
وقال المتحدث باسم الشرطة لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية “أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفرّ هاربًا. أصيب أشخاص عدة“.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في أماكن عدة مختلفة، وإنها تعالج عددًا من الأشخاص.
وطلبت قوات الأمن في بيان من السكان عدم الخروج لتجنب تعرضهم لإطلاق النار.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه موجود في المقر العام للجيش في تل أبيب حيث يتلقى آخر المعلومات عن هذا الهجوم الرابع في أسبوعين ونيف في إسرائيل.
لحظة بلحظة.. آخر التطورات:
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تقتحم المبنى الذي يتحصّن فيه منفّذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع يجريان مشاورات أمنية.
هيئة البث الإسرائيلية: تجدد إطلاق النار شمال موقع الهجوم والأمن يحاصر مبنى يشتبه باختباء أحد المنفّذين داخله.
هرولة ورعب في شوارع #تل_أبيب بعد عملية إطلاق نار أسقطت قتلى وجرحى #فلسطين #القدس #الأقصى pic.twitter.com/xXFAa3qMmV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2022
مستشفى إيخيلوف الإسرائيلي: قتيلان و9 جرحى إصابات 4 منهم بين حرجة وخطرة في عملية تل أبيب.
وسائل إعلام إسرائيلية: قتيلان على الأقل في حادث إطلاق النار وسط تل أبيب.
صحيفة هآرتس: 9 إصابات على الأقل في عملية تل أبيب.
وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات بينهم 3 في حالة حرجة جراء عملية إطلاق النار في تل أبيب.
المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: الحادث لم ينته حتى هذه اللحظة بخلاف التقارير كلها التي تحدثت عن تحييد المنفّذين.
الشرطة الإسرائيلية: يبدو أن هناك منفذًا آخر على الأقل لعملية تل أبيب لا يزال طليقًا.
مراسلة الجزيرة: عملية تل أبيب لم تنته حتى الآن والإصابات خطيرة وحرجة.
مراسلة الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار وسط تل أبيب.
بيان للشرطة الإسرائيلية: عملية تل أبيب فدائية وأحد المهاجمين لاذ بالفرار.
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال تمشيط بحثًا عن أحد مطلقي النار في شارع ديزنكوف وسط تل أبيب.
الشرطة الإسرائيلية ترجّح وجود مهاجمين اثنين والنيران أطلقت في موقعين على مطعم وسط شارع ديزنكوف.
Scene where shooting attack took place tonight in Tel Aviv. #Israel pic.twitter.com/yBiHfyEOp4
— Joe Truzman (@JoeTruzman) April 7, 2022
الشرطة الإسرائيلية: نطلب من السكان الابتعاد عن مكان الحادث في تل أبيب لأن العملية مستمرة والمخاطر كبيرة.
مراسلة الجزيرة: 6 إصابات بين خطيرة وبالغة الخطورة في عملية تل أبيب.
الإسعاف الإسرائيلي: 5 إصابات خطرة واحدة منها حرجة في عملية تل أبيب.
الشرطة الإسرائيلية تدعو المواطنين في محيط منطقة شارع ديزنكوف إلى التزام منازلهم والابتعاد عن موقع الهجوم.
مراسل الجزيرة: إصابة عدد من الإسرائيليين في هجوم مسلح استهدف محال تجارية في شارع ديزنكوف.
פיגוע ירי בתל אביב: סריקות בזירה@SivanSisay pic.twitter.com/ZyPJWM4KMH
— כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2022
وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات بينهم 3 في حالة حرجة جراء عملية إطلاق النار في تل أبيب.
مراسلة الجزيرة: استمرار عملية المطاردة لأحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية تل أبيب.
مراسلة الجزيرة: انتشار كبير للقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
الشرطة الإسرائيلية: عملية إرهابية في شارع ديزنكوف في تل أبيب وأحد المهاجمين لاذ بالفرار.
القناة الإسرائيلية الرسمية عن شهود عيان: دوي انفجار كبير في موقع إطلاق النار في شارع ديزنكوف.
מד"א מעדכן: 6 פצועים במצב קשה ואנוש בפיגוע בתל אביב
לכל העדכונים: https://t.co/bO8Kf7kZvT pic.twitter.com/NKacFPIiEE
— חדשות 13 (@newsisrael13) April 7, 2022
مراسل الجزيرة عن شهود عيان: إطلاق النار متواصل في ثلاثة مواقع في شارع ديزنكوف في تل أبيب.
يديعوت أحرونوت: ٥ إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في تل أبيب 3 بينها خطرة.
مراسل الجزيرة: إطلاق نار وإصابات في منطقة شارع ديزنكوف في تل أبيب.
والأسبوع الماضي، أطلق فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة النار من سيارته على جمع في بني براك بتل أبيب، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
وقبل بضعة أيام من ذلك الهجوم، قتل شرطيان أحدهما شرطية فرنسية إسرائيلية في إطلاق نار تبنته حركة الجهاد الإسلامي في الخضيرة (شمال).
وفي 22 مارس/آذار الماضي في بئر السبع في صحراء النقب (جنوب)، قتل أربعة اسرائيليين في هجوم طعنًا وصدمًا نفّذه مدرّس.