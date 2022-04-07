السعودية والكويت تعلنان عودة سفيريهما إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان بعد أكثر من 5 شهور على استدعائه على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق حول حرب اليمن عدّتها الرياض مسيئة.

من جانبها قالت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، إنها قررت عودة سفيرها إلى لبنان بعد التزام قطعه رئيس الوزراء اللبناني بوقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية أن قرار عودة سفيرها لبيروت يأتي “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية بوقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة pic.twitter.com/uq1fv8z6fB — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 7, 2022

وشددت الخارجية السعودية في بيانها على “أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه”.

وكانت العلاقات بين السعودية ولبنان قد تدهورت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما استدعت المملكة سفيرها من بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، على وقع تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن.