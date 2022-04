الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلّق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان (فيديو)

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوًا، اليوم الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب حربها على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 دولة.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا عام 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت، لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الحسبان ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة.

ومن بين الدول التي صوّتت ضد القرار روسيا والصين وإيران وكازاخستان وكوبا وبيلاروس وسوريا.

واختارت دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا والسنغال، الامتناع عن التصويت، موضّحة أن قرار تعليق عضوية موسكو “يحكم مسبقًا على نتائج لجنة التحقيق” التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان مطلع مارس/آذار.

كذلك، امتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت. فيما صوّتت تشيلي لصالح القرار.

وبحسب واشنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية، ويزيد من “عزلة” موسكو عن الساحة الدولية.

وتٌتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل بوتشا، الأمر الذي عجّل بخطوة واشنطن لتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

وإثر التصويت، قالت أوكرانيا إنها “ممتنة” لقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن “مجرمي الحرب” يجب ألا يكونوا ممثّلين فيه.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان”.

وأضاف “أنا ممتن لكل الدول الأعضاء التي أيّدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واختارت الجانب الصحيح من التاريخ”.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022