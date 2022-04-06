احتجاجات 6 أبريل.. الآلاف يتظاهرون في السودان ضد العسكريين والأمن يطلق الغاز لتفريقهم (فيديو)

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم احتجاجًا على الإجراءات التي نفّذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات.

وأفاد شهود عيان بأن الآلاف شاركوا في التظاهرات الشعبية التي خرجت في جميع أنحاء السودان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية بأن “قوات المجلس العسكري الانقلابي اقتحمت مستشفى الجودة في العاصمة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله، وروّعت المرضى والكوادر الطبية. ما تسبب في اختناق عدد منهم”.

وقال شهود عيان للوكالة الفرنسية إن قوات الأمن السودانية انتشرت، منذ صباح الأربعاء، حول القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش في العاصمة، كما أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بمدن رئيسة أخرى.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان في مدينة أم درمان غرب العاصمة مستخدمة الأسلاك الشائكة.

وفي ولاية الغضارف شرق البلاد، خرج المئات في شوارع الولاية، وحمل بعضهم لافتات كُتب عليها “لا لحكم العسكر”، و”مدنية خيار الشعب”. كما تظاهر آخرون في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، حسب ما أفاد شاهد عيان.

وتأتي دعوات الاحتجاج في الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير، وأُسقط البشير في 11 أبريل/نيسان 2019 بعدما دام حكمه لثلاثة عقود.

ذكرى 6 أبريل

وتتزامن هذه الاحتجاجات أيضًا مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من أبريل/نيسان عام 1985 التي أطاحت بالرئيس جعفر نميري.

ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين لإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي يونيو/حزيران 2019 قام أشخاص بالزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصًا، حسب ما أكدته لجنة مستقلة لأطباء السودان.

وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على مرحلة انتقالية يديرونها معًا حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن قادة العسكر قلبوا تلك الخطط رأسًا على عقب.

ومنذ تنفيذ الإجراءات العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان والإطاحة بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت، اليوم الأربعاء “عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد”.

وفي الأسابيع الأخيرة كثّف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات، الأربعاء، مستخدمين عددًا من الوسوم مثل “#عاصفة 6 أبريل” و”#زلزال 6 أبريل”.

وهدد البرهان بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس بعدما حذّر من تدهور الأزمة في السودان خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي.

وأكد أن “البلاد لن تسلّم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كافة الشعب”.

وكان بيرتس حذّر من أن السودان يتجه “نحو الانهيار الاقتصادي والأمني” ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

وأكد أن كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة ايغاد التي تضم دول شرق أفريقيا، قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة الأربعاء على حساب سفارتها في الخرطوم على موقع تويتر إلى “السماح باستمرار الاحتجاجات السلمية دون الخوف من العنف”، وطالبت السلطات السودانية “بالالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.