ترودو على مائدة إفطار رمضانية داخل غرفة اجتماعاته (فيديو)

نشر رئيس الوزراء الكندي، غاستن ترودو مقطع فيديو يظهر حضوره الإفطار الجماعي لأعضاء الجالية المسلمة في حزبه داخل غرفة الاجتماعات الرسمية الخاصة به.

وتناول ترودو الإفطار رفقة الأعضاء المسلمين، وذلك في اليوم الرابع من شهر رمضان.

وعلّق رئيس الوزراء في تغريدة له عبر تويتر، قال فيها “تُستخدم هذه القاعة عادةً للاجتماعات، ولكن هذه الليلة، استخدمها أعضاء الكتلة الإسلامية في الحزب لتناول الإفطار والاحتفال بشهر رمضان”.

وأضاف قائلًا “لكل شخص يفعل الشيء نفسه مع أسرته وأصدقائه، نتمنى لك وقتًا سعيدًا وسلميًا. رمضان مبارك!”.

This room is usually used for meetings and briefings – but tonight, Muslim caucus members used it to break fast and observe Ramadan. To everyone doing the same with their family and friends, we’re wishing you a blessed and peaceful time. Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/bYqNywZiqg

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 6, 2022