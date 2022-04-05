مصر.. شركة اتصالات سعودية تستحوذ على شركة جيزة للأنظمة مقابل 158 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات السعودية (Solutions) توقيعها عرضًا ملزمًا تستحوذ بموجبه على 89.49% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مصرية).

وتُعد شركة (Solutions) المُزوّد الأول لحلول تقنية المعلومات في السعودية، وتبلغ القيمة المعتمدة للصفقة وفق إفصاح للشركة السعودية على موقع البورصة المحلية (تداول) نحو 158 مليون دولار، على أن يكون العرض الملزم حصريًّا بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعًا.

ويُعد العرض الملزم موافقة نهائية من جميع الأطراف على إتمام الصفقة، وتبقى موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة في الصفقة لإتمامها في البلدين.

ويأتي ذلك بعد قيام صندوق سيادي إماراتي بالاستحواذ على حصص متباينة في مجموعة شركات مصرية الشهر الماضي، وبينما يراه البعض قوة لمستقبل الشركات المصرية، يراه آخرون استحواذًا أجنبيًّا على استثمارات مصرية.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت وكالة بلومبرغ إن القاهرة وافقت على بيع بعض حصصها في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، ضمن سعيها لتعزيز أوضاعها المالية التي تأثرت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، فإن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي سيشتري حصصًا تملكها الحكومة في عدد من الشركات بنحو ملياري دولار، منها ما يصل إلى 18% من البنك التجاري الدولي.