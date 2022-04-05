الجزيرة مباشر ترصد تدمير رتل عسكري روسي بالكامل في بلدة بوتشا الأوكرانية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تدمير رتل عسكري روسي بالكامل على يد القوات الأوكرانية في أحد الشوارع الرئيسية ببلدة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف.

وأظهرت لقطات مصورة الرتل الروسي المؤلف من عشرات المركبات والمدرعات بجانب ناقلات الجند وخزانات الوقود بعد تدميره.

ودارت معركة ضارية في شوارع بلدة بوتشا بعدما نصبت القوات الأوكرانية كمينا محكما تمكنت خلاله من تدمير الرتل الروسي قبل انسحابه من البلدة باتجاه تشيرنوبل.

وأشار موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبدالعزيز مجاهد إلى أن الجنود الأوكرانيين تمكنوا من نزع الذخيرة والأسلحة التي لا تزال صالحة للاستخدام ضمن الرتل الروسي المدمر.

وتابع “لاتزال هناك الكثير من الألغام الأرضية والذخيرة الموجودة داخل عشرات الآليات الروسية رغم تدمير الرتل العسكري والحطام المتناثر في المنطقة”.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر صورا لجثث ملقاة في شوارع بلدتي بوتشا وإربين، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، بعد انسحاب القوات الروسية منهما.

جاء ذلك في أعقاب اتهام أوكرانيا روسيا بقتل المدنيين وارتكاب “جرائم حرب” في بلدة بوتشا وسط حالة من الغضب والتنديد الدولي والمطالبة بفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وشهدت بوتشا ومدينة إيربين المجاورة بعض أعنف المعارك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط بينما كانت القوات الروسية تحاول تطويق كييف، بعدما تعرضتا لقصف مركز تسبب في دمار كبير.