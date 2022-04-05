“تصل للسجن مدى الحياة”.. خبير بالقانون الدولي يوضح للجزيرة مباشر العقوبات التي قد تطال القادة الروس (فيديو)

أكد خبير القانون الدولي الدكتور بول مرقص أن ما شهدته بلدة بوتشا الأوكرانية من قتل للمدنيين يرقى إلى أن يكون “جرائم ضد الإنسانية”، ويقع تحت طائلة القانون الدولي في حال ثبوته.

وقال خلال حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر إن “الحوادث التي وقعت (في بوتشا) تخالف اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تلتزم بها روسيا والتي تنص على حماية المدنيين”.

د. بول مرقص خبير القانون الدولي: إذا ثبت ما حصل في #بوتشا الأوكرانية فإنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/3220YDMD7V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2022

وطالب مرقص بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى بوتشا، مضيفا أن تلك الاتفاقيات “تنصّ أيضا على حماية السكان العُزّل خلال أوقات الحروب وعدم استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات”.

وردًّا على سؤال حول عقوبات القانون الدولي على مثل هذه الجرائم قال “في حال ثبوت تورّط شخصيات سياسية أو عسكرية في مثل هذه الجرائم كما حدث في يوغوسلافيا أو رواندا، فقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة”.

وتابع “إثبات تلك الجرائم بحق رؤساء الدول أكثر صعوبة لذا يجب إيجاد دليل دامغ وإثبات ما تقدم من جرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام محكمة خاصة”.

وفي السياق نفسه أشار مرقص إلى إمكانية استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع إحالة الدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمعاقبتها على ما ارتكبته.

وأردف “ليس هناك في ميثاق الأمم المتحدة ما يمنع ذلك”.

واتهمت أوكرانيا روسيا بقتل المدنيين وارتكاب “جرائم حرب” في بوتشا، في ظل غضب وتنديد دولي واسع ودعوات لفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

ودعا مسؤولون أوربيون أمس إلى فتح “تحقيق دولي” غداة العثور على عشرات الجثث في بوتشا عقب خروج القوات الروسية منها.

ونفت روسيا تلك الاتهامات وقالت إن صور القتلى كانت “بأوامر” من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.