شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام السلاح النووي إذا تعرضت بلادها لهجوم

أعلنت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، أن القوات النووية لبلادها “ستقضي” على الجيش الكوري الجنوبي في حال شنت سيول ضربة استباقية ضد النظام في بيونغ يانغ.

جاء ذلك عقب تصريح أدلى به وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، الجمعة الماضية، عن قدرة سيول على “إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وبسرعة”.

وقال ووك إن جيش بلاده “لديه مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات مدى ودقة وقوة محسّنة بشكل كبير، ولديها القدرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية”.

Kim Yo Jong says North Korea opposes war but would use nuclear weapons if South Korea attacked#NorthKorea #nuclearhttps://t.co/C8FTdGmIsw

— Pyongyangpapers (@pyongyangpapers) April 5, 2022