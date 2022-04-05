اعتقله الاحتلال وهو طفل منذ 7 سنوات.. صرخة والدة الأسير أحمد مناصرة تثير تعاطفا واسعا (فيديو)

“طفل يعني الحجر يبكي عليه”.. بهذه الكلمات طالبت والدة الفلسطيني أحمد مناصرة السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه في مقطع فيديو شهد تداولا واسعا على المنصات العربية.

وقالت الأم في الفيديو “ابني يريدني، يتشبث بالزجاج (أثناء الزيارة) وأقول له يا ليتني أستطيع أن أخرجك من الزجاج. صرت أحضنه في الهواء وهو يبكي، والجنود يستفزوننا لأقصى حد ويصرخون فينا كي نغادر أنا ووالده”.

أصدرت عائلة المناصرة بيانًا ناشدت فيه العالم الوقوف إلى جانب ابنها، واستجابت مجموعات عديدة من الناشطين والأخصائيين النفسيين، وأُطلقت حملة عالمية إلكترونية تطالب بالإفراج عن الأسير.

صرخة والدة الطفل الأسير #أحمد_مناصرة تثير تعاطفا واسعا وسط تنديد مستمر بتنكيل سلطات الاحتلال بالمعتقلين pic.twitter.com/ncqG8jz177 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 5, 2022

وتفاعلا مع حملة “الحرية لابني أحمد” التي أطلقتها والدته كتب معتز جمال “بهدف الانتقام من الطفولة الفلسطينية، الاحتلال عزل أحمد في ظروف صعبة لا يمكن احتمالها، وجعله يعاني من آلام حادة في الرأس وضيق في التنفس والحرمان من الاختلاط مع بقية الأسرى، وحرم عائلته من زيارته”.

وعلّقت رزان “أتوقع لا يغيب عن بال أحد صوت أحمد وهو يصرخ “مش متذكر” من سنين طويلة (أثناء التحقيق معه). ربما لا نستطيع أن نسمع صوته الآن بنفس القدر ولكن نستطيع أن نوصل صوته لكل العالم”.

وغردت هيا زهير “الطفل الذي أبكاني من كل قلبي وإلى الآن مازلت أبكي عندما أرى أي خبر عنه، الله يفك أسرك”.

هذا أقسى مشهد تحقيق شفته بحياتي.

الطفل احمد عمره 13 سنة.و اطلقوا عليه الرصاa ص و تركوه ينزz ف.و بعدين اخدوه للتحقيق بتهمة ملفقة و هي طع🔪ن جندي! و هون بسأله المحقق

ليش طعن🔪ته؟

و الطفل انهار و صدق انه فعلا قtل الجندي و قال لهم مش متذكر خدوني على دكتور😢.#انقذوا_أحمد_مناصره pic.twitter.com/FdRPhkNgK5 — 💎.OSCAR.💎 (@BO__JG) April 4, 2022

وكتبت هدى حرب “انتزعوا قلب أمه منذ أن كان عمره 13 عاما، الحرية لابنك أحمد مناصرة يا أختنا ولن نتوقف حتى يعود أحمد لنا أحمد حرًا”.

ويتعرض الطفل أحمد لانتهاكات عديدة في سجون الاحتلال من بينها التعذيب النفسي والجسدي في سجن انفرادي وذلك بعد اعتقاله منذ 7 سنوات والحكم عليه بالسجن 12 عامًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أحمد وهو بعمر 13 عامًا بعد دهسه وتعرضه للضرب على أيدي مستوطنين. ويعاني أحمد من اضطرابات نفسية وإصابته بتورم دموي يسبب له صداعًا شديدًا وآلامًا حادة.

وحُرم أحمد من مقابلة ذويه مرات عديدة، وحتى عندما يسمح له بمقابلتهم يكون اللقاء من وراء الزجاج ولوقت قصير.