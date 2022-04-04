حظي بإشادة واسعة.. مبارز كويتي ينسحب من بطولة دبي رفضًا لمواجهة إسرائيلي (فيديو)

أشاد ناشطون عرب بلاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي بعد انسحابه من بطولة العالم للمبارزة المقامة في مدينة دبي رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وهذا الموقف ليس الأول في مسيرة اللاعب الكويتي؛ إذ انسحب سابقا من بطولة العالم للمبارزة في هولندا عام 2019 رفضًا لمنازلة لاعب إسرائيلي وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة للاعب الفضلي معتبرين أنها مكمّلة لمواقف الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية.

محمد الفضلي .. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال، لكن الجدير بالإشارة أن هذا الانسحاب هو الثاني في مسيرة البطل محمد، إذ سبق وانسحب من بطولة هولندا عام 2019 لذات السبب. حيّوا البطل محمد .. حيّوا الكويتي pic.twitter.com/gefvCoSzqB — مقاطعة (@Boycott4Pal) April 3, 2022

واعتبر مدونون أن اللاعب وجّه بذلك صفعة مدوية للاحتلال وكل من يواصل علاقاته التطبيعية معه، مطالبين جميع اللاعبين برفض التطبيع الرياضي والانسحاب من مواجهة أي إسرائيلي تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وكتبت منصة (مقاطعة) في تغريدة “محمد الفضلي بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال”، وأضافت مشيدة بالانسحاب “حيّوا البطل محمد، حيّوا الكويتي”.

وغرّد حساب (أنا عربي ضد التطبيع) “بعد انسحابه الأول عام 2019 من بطولة (ستلايت) المقامة في هولندا رفضًا لمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني، ها هو البطل الكويتي محمد الفضلي يُطل علينا بموقف مُشرف آخر ويعلن انسحابه من بطولة دبي للمبارزة بعدما وضعته القرعة بمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني”.

رفضا للتطبيع ولدعم القضية الفلسطينية.. لاعب منتخب الكويت للمبارزة محمد الفضلي ينسحب من مواجهة لاعب اسرائيلي في دور المجموعات من بطولة العالم للناشئين المقامة في مدينة دبي. pic.twitter.com/oXovmHZOEY — جريدتكم (@ImeGrop) April 3, 2022

وأضاف الحساب “لطالما كان الشعب الكويتي مثالًا يحتذى به للشعوب الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية واعتبارها قضيتها الأولى”.

يشار إلى أن هذه ثالث مرة ينسحب فيها لاعب كويتي قبل مواجهة لاعب إسرائيلي في الإمارات منذ بداية العام الحالي. وكان أولهم لاعب التنس محمد العوضي الذي انسحب من الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما في ‫دبي، ثم الرياضي المائي الكويتي عبد الرزاق البغلي الذي انسحب من بطولة أبوظبي الدولية في مارس/ آذار.

لطالما كان الشعب الكويتي مثالًا يحتذى به للشعوب الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية واعتبارها قضيتها الأولى.#انا_عربي_ضد_التطبيع — انا عربي ضد التطبيع (@Arabdedalttbea) April 3, 2022

اللاعب الكويتي محمد الفضلي

كل الحب والإحترام لك pic.twitter.com/7UMQhJOfPA — مصطفى جمال أبوسيدو (@Alhayaps) April 4, 2022