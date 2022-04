حصد مئات آلاف المشاهدات.. لاعب كرة سلة يتناول الإفطار خلال مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين (فيديو)

حصد مشهد إفطار لاعب كرة السلة الأمريكي المسلم كايري إيرفينغ على مقاعد البدلاء أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين مئات الآلاف من المشاهدات.

ورصدت الكاميرات لحظة إفطار إيرفينغ (29 عاما) حيث ظهر وهو يتناول قطع الفاكهة في كوب صغير، بالتزامن مع مباراة فريقه بروكلين نتس أمام نظيره أتلانتا هوكس.

وحرص اللاعب على العودة سريعا إلى الملعب ليشارك في تحقيق الفوز لفريقه محققا 122 نقطة مقابل 115.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة أخرى للاعب كرة السلة ذي الأصول الأسترالية خلال أداء إحدى الصلوات على أرضية الملعب.

وأعلن إيرفينغ عن اعتناقه الإسلام العام الماضي، وأوضح أنه يصوم خلال شهر رمضان المبارك ويعد ذلك “أحد واجباته تجاه الله”، بحسب وصفه.

وفي العام الماضي، كشف إيرفينغ عن استعداده لصيام شهر رمضان قائلا “أشارك رمضان مع الكثير من إخواني وأخواتي المسلمين، إنه التزام بواجبي لله، يسعدني أن أكون جزءا من مجتمعي وأقوم بالأشياء الصحيحة. لذا فإن الصوم هو بالتأكيد جزء منه وأنا محظوظ حقا وممتن لمشاركتي في ذلك”.

وفاز إيرفينغ ببطولة العالم مع المنتخب الأمريكي لكرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو وبطولة الاتحاد الدولي لكرة السلة لعام 2014 في إسبانيا.

Kyrie Irving seen breaking his fast on the first day of #Ramadan, during the Hawks game yesterday pic.twitter.com/mP3aHfflU1

— ATL Uncensored – Atlanta News (@ATLUncensored) April 3, 2022