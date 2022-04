تقرير: عقبات أمام الجنائية الدولية لمحاكمة بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

أكد خبراء قانونيون أن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس بارتكاب “جرائم حرب” ستواجه عقبات كبيرة، وقد تستغرق سنوات.

جاء ذلك في أعقاب اتهام أوكرانيا لروسيا بارتكاب “مذبحة” ببلدة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف عقب انسحاب القوات الروسية منها، كما أعربت ألمانيا وفرنسا ودول أوربية أخرى عن غضبها من صور الضحايا المدنيين.

ودعا مسؤولون أوربيون إلى فتح “تحقيق دولي” في اتهام القوات الروسية بارتكاب “إبادة جماعية” في بوتشا.

