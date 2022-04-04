الفرار من الموت.. نجاة 9 سائحين بعد غرق سيارتهم في قناة مائية بهولندا (فيديو)

غرقت سيارة كانت تقل سائحين في قناة مائية بالعاصمة الهولندية أمستردام، وقد تمكن ركابها التسعة من الوصول إلى بر الأمان بمساعدة أحد المارة، وأصيب شخصان بجروح طفيفة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام إن السيارة ربما تكون قد سقطت في الماء أثناء وقوفها. وقبل وصول رجال الإطفاء، أُنقذ جميع الركاب بعدما قفز أحد المارة وفتح أحد أبواب السيارة.

الفرار من الموت.. لحظة هروب ركاب من سيارة أثناء غرقها في قناة مائية بـ #هولندا pic.twitter.com/zq1frwMKfq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2022

كما تمكن ركاب الجانب الآخر من الخروج من السيارة والسباحة إلى الشاطئ، ثم فحص المسعفون الجميع، ونُقل 2 منهم إلى المستشفى.

وتأكد فريق غوص من عدم وجود آخرين داخل السيارة، ثم سحبها رجال الإطفاء ووضعوها على الرصيف.