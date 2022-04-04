الدوري الإسباني.. برشلونة ينتزع المركز الثاني من إشبيلية بهدف بيدري الرائع (فيديو)
أحرز الشاب المتألق بيدري هدفا رائعا في الشوط الثاني، ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على ضيفه وغريمه إشبيلية، وينتزع المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.
وصنع بيدري (19 هدفا) لنفسه هدف المباراة الوحيد على طريقة ليونيل ميسي في بداية مسيرته في برشلونة، وقبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.
واستحوذ لاعب الوسط على الكرة خارج منطقة الجزاء وسط عدة منافسيه، لكنه راوغهم برشاقة ومهارة سريعة، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس المغربي ياسين بونو.
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بيدري يتلاعب بلاعبي إشبيلية ويهز شباك ياسين بونو#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/oNfEFLlU7A
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 3, 2022
وكان بمقدور برشلونة أن يتقدم بهدف بعد مضي ثمان دقائق فقط من بداية المباراة ولكن تسديدة فيران توريس مرت مباشرة بجوار مرمى أشبيلية.
وضاعت فرصة جديدة لبرشلونة في الدقيقة 20 عندما سدد خوردي ألبا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الخصم.
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بيدري يحبط تألق بونو ويهدي برشلونة الوصافة
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga https://t.co/bgG8GkfpVw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 3, 2022
وحقق برشلونة فوزه السادس على التوالي في الدوري، كما أنه الانتصار الثامن في تسع مباريات، ليواصل التقدم في جدول الترتيب.
وأصبح فريق المدرب تشابي يملك 57 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد إشبيلية وأتليتيكو مدريد، لكن يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة. ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق 12 نقطة.