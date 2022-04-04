الجهاد الإسلامي: المقاومة لن تسمح باجتياح جنين واقتحام المخيم يعني معركة جديدة مع الاحتلال (فيديو)

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن المقاومة لن تسمح باجتياح جنين، مؤكدا أن اقتحام المخيم يعني معركة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة للبطش خلال احتفال بغزة في الذكرى الـ20 لاقتحام مخيم جنين واستشهاد بعض قادة المقاومة فيه، منهم الشهيد أبو جندل وإياد صوالحة وهنادي جردات ورياض بدير.

القيادي في حركة #الجهاد_الإسلامي خالد البطش: المقاومة لن تسمح باجتياح #جنين واقتحام المخيم يعني معركة جديدة مع الاحتلال.. ونقول للمطبعين #فلسطين ستبقى عربية إسلامية لا تقبل القسمة على اثنين واجتماع #النقب قمة الذل والعار pic.twitter.com/now6BLEliT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

وقال البطش “نؤكد على وحدة الشعب ووحدة المقاومة ووحدة البندقية ووحدة المسار، وغير مسموح للعدو أن يستفرد بساحة من الساحات، أو أن يستفرد بجنين بينما تبقى غزة مكتوفة الأيدي، انتهى العهد الذي يستفرد فيه بنا العدو”.

وأكد البطش أن خيار المقاومة مستمر وأن طريق العودة لا يمر إلا بالمقاومة ولا يمضي إلا عبر فوهة البندقية.

سلام مدنس

وأشار البطش إلى اتفاقات التطبيع التي وقعت بين بعض الدول العربية والاحتلال قائلا “خيارات التطبيع والسلام المدنس مع العدو، والتعامل الأمني معه وإنشاء التكتلات الأمنية والأحلاف الاقتصادية وبناء حوائط مبنى مزيفة في عواصم البعض العربي ما هي إلا محاولات لتضييع الحق الفلسطيني وتشريع وجود العدو على الأرض الفلسطينية”.

وأضاف “نقول لكل المطبعين إن فلسطين ستبقى أرضا عربية إسلامية لا تقبل القسمة على دولتين ولا على شعبين”.

ووصف البطش اجتماع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب في صحراء النقب مع وزيري الخارجية الأمريكي والإسرائيلي بأنه “قمة الشر”، وندّد بتلك القمة قائلا إنها “قمة الشر والذل والعار التي عقدت في النقب عند أقدام بن غوريون وداست على جماجم الصحابة وعلى الفاتحين والمجاهدين من أمتنا”.

لن نسلم جنين

وردًّا على التصعيد الأخير في مخيم جنين قال البطش “لن نسلم جنين، ولن نسمح باجتياحها وليعلم القاصي والداني أن اجتياحا ما لجنين يعني معركة في غزة، وأن اقتحاما للقدس وضواحيها أو استفزازا لأهلها يعني أن المقاومة حاضرة بكل وحداتها في سرايا القدس وفي كتائب القسام وفي كتائب الأقصى وكتائب أبوعلى مصطفى ولجان المقاومة الشعبية”.