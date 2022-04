روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن مدينة بوتشا الأوكرانية وفرنسا تطالب بعقوبات أشد على موسكو (فيديو)

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اجتماع، اليوم الاثنين، لمناقشة ما وصفته بأنه “استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين” في بلدة بوتشا في أعقاب اتهام موسكو بقتل المدنيين هناك.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن لقطات القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت “بأوامر” من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية، في وقت متأخر من مساء الأحد “من هم سادة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وتابعت زاخاروفا “رد الفعل الغربي الغاضب والفوري على صور المدنيين القتلى يشير إلى أن القصة جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا”.

وأوضحت “يبدو لي أن هذه التصريحات (بشأن روسيا) في الدقائق الأولى بعد ظهور هذه المواد لا تدع مجالا للشك فيما يتعلق بمن أعطى أوامره لتنفيذ هذه القصة”.

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، ما حدث في مدينة بوتشا “هجوما ملفقا” وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقال في اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “تم شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بعد أن غادرتها القوات الروسية وفقا للخطة الموضوعة، وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين”.

وصباح اليوم، دعا مسؤولون أوروبيون إلى فتح “تحقيق دولي” في اتهام القوات الروسية بارتكاب “إبادة جماعية” في مدينة بوتشا.

وطالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن “الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الروسي في مدن أوكرانية بينها بوتشا”، على حد قوله.

ووصف أيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما حدث في بوتشا بأنه “إبادة جماعية” محتملة في أوكرانيا.

وقال سانشيز أثناء منتدى اقتصاد”سنقوم بكل ما في وسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه بدون عقاب ويتمكنوا من المثول أمام المحاكم وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حالات مزعومة تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولم لا نقولها، إبادة جماعية”.

وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الصورة العامة لروسيا الآن أصبحت مرتبطة بممارسة التعذيب وتنفيذ الإعدامات بعد اكتشاف مقتل مئات المدنيين في بوتشا.

وأشار زيلينسكي خلال كلمة مصورة أُذيعت مساء الأحد، إلى صورة روسيا اليوم “لقد هلكت ثقافتك ومظهرك الإنساني مع الرجال والنساء الأوكرانيين” واصفا الجنود الروس بـ”القتلة والجزارين”.

وحذر من إمكانية اكتشاف “فظائع أسوأ لروسيا” في مناطق أخرى بعد ما حدث في بوتشا.

Volodymyr Zelenskyy speaks to Russians after the revelation of the massacre in Bucha (April 3, 2022).

English subtitles pic.twitter.com/ENOWHoCnn0

— Nikola Repin (@nikorepi) April 4, 2022