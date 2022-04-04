روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن مدينة بوتشا الأوكرانية وفرنسا تطالب بعقوبات أشد على موسكو (فيديو)

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اجتماع، اليوم الاثنين، لمناقشة ما وصفته بأنه “استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين” في بلدة بوتشا في أعقاب اتهام موسكو بقتل المدنيين هناك.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن لقطات القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت “بأوامر” من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية، في وقت متأخر من مساء الأحد “من هم سادة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وتابعت زاخاروفا “رد الفعل الغربي الغاضب والفوري على صور المدنيين القتلى يشير إلى أن القصة جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا”.

وأوضحت “يبدو لي أن هذه التصريحات (بشأن روسيا) في الدقائق الأولى بعد ظهور هذه المواد لا تدع مجالا للشك فيما يتعلق بمن أعطى أوامره لتنفيذ هذه القصة”.

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، ما حدث في مدينة بوتشا “هجوما ملفقا” وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقال في اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “تم شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بعد أن غادرتها القوات الروسية وفقا للخطة الموضوعة، وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين”.

وصباح اليوم، دعا مسؤولون أوروبيون إلى فتح “تحقيق دولي” في اتهام القوات الروسية بارتكاب “إبادة جماعية” في مدينة بوتشا.

وطالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن “الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الروسي في مدن أوكرانية بينها بوتشا”، على حد قوله.

ووصف أيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما حدث في بوتشا بأنه “إبادة جماعية” محتملة في أوكرانيا.

وقال سانشيز أثناء منتدى اقتصاد”سنقوم بكل ما في وسعنا كي لا يبقى أولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه بدون عقاب ويتمكنوا من المثول أمام المحاكم وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حالات مزعومة تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولم لا نقولها، إبادة جماعية”.

وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الصورة العامة لروسيا الآن أصبحت مرتبطة بممارسة التعذيب وتنفيذ الإعدامات بعد اكتشاف مقتل مئات المدنيين في بوتشا.

وأشار زيلينسكي خلال كلمة مصورة أُذيعت مساء الأحد، إلى صورة روسيا اليوم “لقد هلكت ثقافتك ومظهرك الإنساني مع الرجال والنساء الأوكرانيين” واصفا الجنود الروس بـ”القتلة والجزارين”.

وحذر من إمكانية اكتشاف “فظائع أسوأ لروسيا” في مناطق أخرى بعد ما حدث في بوتشا.

Volodymyr Zelenskyy speaks to Russians after the revelation of the massacre in Bucha (April 3, 2022).

English subtitles pic.twitter.com/ENOWHoCnn0 — Nikola Repin (@nikorepi) April 4, 2022

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وأوضح ماكرون خلال حديث لقناة فرنسية أن “هناك أدلة واضحة جدا على ارتكاب الجيش الروسي لجرائم حرب في بوتشا” مضيفا “لا يمكن أن نتغاضى عن الأمر”.

وأعرب ماكرون عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لأوكرانيا لاستكمال التحقيق بهذه الجرائم مؤكدا على ضرورة أن تستهدف العقوبات الجديدة قطاعي الفحم والنفط في روسيا.

وصفتها بأنها "سريبرينيتسا الجديدة".. وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر مقطعا مصورا لجثث متناثرة في شوارع مدينة بوتشا قيل إنها لمدنيين تم تقييدهم ثم قتلهم#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/RO4shzvz9q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقال أناتولي فيدوروك -رئيس بلدية المدينة التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية- لوكالة فرانس برس “كل هؤلاء الأشخاص أُعدِموا، قُتِلوا برصاصة في مؤخرة الرأس”، مشيرا إلى دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية.

وشهدت بوتشا ومدينة إيربين المجاورة بعض أعنف المعارك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط بينما كانت القوات الروسية تحاول تطويق كييف، وتعرضتا لقصف مركز تسبب في دمار كامل.