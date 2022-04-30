قيادي بحماس: الشعوب العربية تحب فلسطين والتطبيع يقتصر على الأنظمة فقط (فيديو)

حذّر الدكتور إسماعيل رضوان القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوات الاحتلال الإسرائيلي من تبعات تصعيد الوضع في القدس المحتلة واستمرار الاعتداء على المصلين وانتهاك المسجد الأقصى.

ووجّه رضوان رسالة إلى قوات الاحتلال في ذكرى معركة “سيف القدس” مؤكدًا أن المقاومة لن تسمح بتغير الوقائع على الأرض في القدس أو المسجد الأقصى.

وقال في مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، “نحن مستعدون للدفاع عن القدس والأقصى بأغلى ما نملك، لأن الانتماء إلى القدس مرتبط بالعقيدة والوطن”.

وأكد دور الشعب الفلسطيني في إحباط “المخططات الصهيونية” لذبح القرابين أو تنفيذ مخطط تقسيم الأقصى زمانيًا أو مكانيًا.

وفي السياق، أوضح رضوان أن خطاب رئيس الحركة في غزة يحيي السنوار، اليوم السبت، سيتركز حول تطورات الوضع في القدس المحتلة.

ما المتوقع أن يحمله خطاب رئيس حركة حماس بغزة يحيى #السنوار السبت؟ pic.twitter.com/cG77ESqzgD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2022

ورفض رضوان الإعلان عن أي تفاصيل، مؤكدًا أن ملامح الخطاب بالكامل يضعها رئيس حركة حماس في غزة بنفسه.

ولفت إلى أن خطابات السنوار كلها تأتي في إطار من العمل الوطني المشترك على الساحة الفلسطينية لا سيما في ظل حالة التصعيد التي يتبعها الاحتلال.

وأشار خلال حديثه إلى أن مخططات التطبيع سوف ترفضها الشعوب العربية الداعمة للحق الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وأردف “الشعوب العربية تحب فلسطين، ولا يقتصر التطبيع سوى على الأنظمة فقط، وهذا ما نراه باستمرار مع تظاهرات تخرج فيها الشعوب رفضًا للتطبيع”.

وخاطب الأنظمة العربية قائلًا “آن الأوان لإنهاء التطبيع مع إسرائيل والعودة لدعم القضية الفلسطينية” لافتًا إلى أن خطر الاحتلال يهدد الدول العربية كلها، ولا يقتصر على فلسطين فقط.

ودعا رضوان الشعوب العربية لاستمرار ممارسة الضغوط على الأنظمة والحكومات حتى تتراجع عن علاقتها مع إسرائيل.

وختم حديثه مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يهزم، لأن الفئات جميعها من نساء وأطفال ورجال يقاومون خطط الاحتلال للسيطرة على القدس المحتلة.