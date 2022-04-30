تحولت إلى كرة نارية هائلة.. انفجار شاحنة في تصادم مروّع أغلق الطريق ساعات (فيديو)

انفجرت شاحنة تحمل موادا سريعة الاشتعال، بعد اصطدامها بشاحنة أخرى في مقاطعة لورين في ولاية أوهايو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وظهر في فيديو سجلته كاميرا مراقبة ونشرته وزارة النقل تحول الشاحنة إلى كرة نارية هائلة عقب الانفجار الذي أعقب الاصطدام وأدى إلى إغلاق الطريق عدة ساعات.

وقال مسؤولون إن شاحنتين تصادمتا في الممرات الشرقية للطريق السريع الساعة 8 مساء الأربعاء، وكانت إحداهما تحمل مادة صمغية شديدة الاشتعال مما تسبب في اندلاع ألسنة اللهب بالقرب من جسر علوي.

وأعيد فتح الطريق في وقت مبكر من صباح يوم الخميس بعد الحادث، ولم تبلغ دورية الطرق السريعة بولاية أوهايو عن أي إصابات.

وقال مسؤولون إن السائق اصطدم بغطاء فتحة مجار لم تكن في وضعها المعتاد، مما أدى إلى تحطم خزان الوقود وتسبب في الانفجار، وقد تمكن السائق من النزول من الشاحنة لكنه تعرض لإصابات طفيفة.

وأدى الحادث إلى تأخير حركة المرور وخاصة للشركات المحلية، في وقت بدأت فيه السلطات تحريات لمعرفة أسباب الحادث.