حكايات البسطاء.. شاب سوداني لم تمنعه الإعاقة من دراسة القانون والعمل ومساعدة الآخرين (فيديو)

قال الشاب السوداني وائل أحمد سعيد إنه أصيب بالإعاقة وهو في عمر 12 عاما، بعدما أصابته حمى لم تفلح معها محاولات العلاج داخل السودان وخارجه.

وأضاف وائل للجزيرة مباشر وهو يقود عربة (توك توك) “الحمد لله أن الإعاقة لم توقفني وعملت على مواصلة تعليمي”.

وأكد وائل أن الإعاقة لم تثبط من عزيمته بل حفزته على الاجتهاد ومواصلة الدراسة وإحراز نتائج متقدمة في اختبارات المرحلة الثانوية حتى تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم.

وبفخر يتحدث وائل عن نفسه، ويقول إنه يقود عربة التوك توك الصغيرة التي تمتلكها العائلة، وينفق على زوجته وأسرته من إيرادها.

ويتحدث وائل عما يقوم به من خلال هذه العربة الصغيرة، ويقول إنه ينقل بها من يحتاج من المرضى وممن تقطعت بهم السبل، كما كان ينقل مصابي الاحتجاجات ممن يتعرضون لقمع القوات الأمنية.

ومع الصعوبات الكثيرة التي تواجهه، يوجه وائل حديثا خاصا إلى ذوي الاحتياجات، ويؤكد لهم ضرورة الاعتماد على النفس وعدم الاعتماد على الغير وعدم اليأس، مع صعوبات الحياة التي تواجه كثيرا منهم.