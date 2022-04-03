مقتل شخص وإصابة العشرات جراء انفجار بملهى ليلي في أذربيجان (فيديو)

ضرب انفجار ضخم ملهى ليليا فجر اليوم الأحد في باكو عاصمة أذربيجان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية في بيان إن الانفجار وقع الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة باكو (11 مساء بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق بالملهى الليلي الكائن في شارع تيرلان علياربيوف، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

ولم يحدد البيان عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكنه أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

ونُشرت صور على الموقع الإلكتروني للوزارة تُظهر عمليات الحفر بين أنقاض المبنى.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأذربيجانية إن التحريات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز الطبيعي.