وسط تنديد دولي واسع.. روسيا ترد على اتهامها بارتكاب “مجزرة” في بوتشا (فيديو)

ردّت موسكو، اليوم الأحد، على الاتهامات الأوكرانية بأنها قتلت مدنيين في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف، مع تواصل المطالبات الدولية بتشديد العقوبات على روسيا.

ونفت روسيا المزاعم الأوكرانية بأنها قتلت مدنيين، واصفة اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى بأنها “استفزاز آخر” من جانب كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “كل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، ويزعم أنها شاهدة على (جرائم) الجنود الروس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي استفزاز آخر”.

ووصفت الوزارة هذه الصور والمقاطع بأنها “استعراض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية”، مؤكدة أنه “عندما كانت القوات المسلحة الروسية تسيطر على هذه البلدة لم يتعرّض مدني واحد لأي عمل من أعمال العنف”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوحدات العسكرية الروسية جميعها غادرت البلدة، في 30 مارس/آذار الماضي، وإن المدنيين كانوا أحرارًا في التنقل بأنحاء البلدة أو الخروج منها عندما كانت خاضعة للسيطرة الروسية.





واتهم وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، القوات الروسية بارتكاب “مذبحة” في بلدة بوتشا.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، قال دميترو كوليبا وزير الخارجية “ما زلنا نجمع ونبحث عن جثث، لكن العدد وصل بالفعل إلى المئات”.

وأضاف كوليبا “الجثث ملقاة في الشوارع. قتلوا مدنيين أثناء بقائهم هناك، وعندما كانوا يغادرون هذه القرى والبلدات”.

ودعا دول مجموعة السبع إلى فرض عقوبات جديدة “مدمرة” على موسكو، وحثّ المحكمة الجنائية الدولية على جمع أدلة على ما وصفها بجرائم الحرب الروسية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، الأحد، بارتكاب “إبادة” في أوكرانيا للقضاء على “الأمة جمعاء”.

وأكد رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك أن الجيش الروسي ارتكب “مجزرة متعمَّدة” في المدينة حيث دفنت جثث قرابة 300 شخص في مقابر جماعية.

وقال المدعي العام الأوكراني إنه تم العثور على 410 جثث لمدنيين في أراض استعادتها القوات الأوكرانية قرب كييف.

وفي السياق، عبّرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، عن صدمة إزاء ظهور أدلّة جديدة على قتل مدنيين في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقناة (سي. إن. إن) “لا يَسَعك إلا التعامل مع هذه الصور بوصفها ضربة مؤلمة”، مضيفًا “هذا هو واقع ما يحصل كل يوم إذا استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن “صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا”.

وأضاف في بيان مقتضب “لا بد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة” المسؤولين عن هذه الجريمة.



ألمانيا تطالب بزيادة العقوبات

وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد العثور على عشرات الجثث لمدنيين أوكرانيين بمدينة بوتشا، في جرائم نسبت إلى الجيش الروسي، ووصفها شولتس بأنها “جرائم حرب”.

وقال شولتس في مقر المستشارية “سنقرر إجراءات جديدة بين الحلفاء في الأيام المقبلة. الرئيس بوتين وداعموه سيتحملون تداعياتها”، مؤكدًا أن “الجرائم بحق المدنيين هي جرائم حرب”.

واستنكر الزعيم الألماني “الصور المروعة والفظيعة” في بوتشا، قائلًا إن “الشوارع مليئة بالجثث، هناك حديث عن نساء وأطفال ومسنّين بين الضحايا”.

“جرائم حرب”

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، “الهجمات الدنيئة” لروسيا على المدنيين في بوتشا بأنها “جرائم حرب”.

وقال جونسون في بيان إن “هجمات روسيا الدنيئة على مدنيين أبرياء في إيربين وبوتشا هي أدلة إضافية على إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجيشه يرتكبان جرائم حرب في أوكرانيا”.

وأضاف أن “أي نفي أو تكذيب للكرملين لا يمكنه أن يطمس ما نعلم جميعًا أنه الحقيقة: بوتين يائس، اجتياحه على طريق الفشل وتصميم أوكرانيا لم يكن أكثر قوة”.