روسيا تقصف بالصواريخ مصفاة نفط بالقرب من أوديسا في أوكرانيا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنها شنت ضربات صاروخية على مصفاة نفط و3 مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود جنوبي البلاد.

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا استخدمت هذه المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولايف.

وتابعت أن المصفاة والمستودعات الثلاثة جرى استهدافها بصواريخ عالية الدقة من البحر والجو.

وذكرت الوزارة أنه جرى أيضا استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وأضاف البيان أنه جرى تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنتشوك باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وأشار إلى أن هذه المستودعات “كانت تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية”.

وذكرت الوزارة أنه “تم ليلا إسقاط مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة مسيّرة و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما فيها 54 منشأة تركزت فيها المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولفتت إلى أن القوات الروسية دمرت 381 طائرة مسيّرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بدء العملية العسكرية.

من ناحية أخرى، أكد مجلس مدينة أوديسا في منشور على الإنترنت أن صواريخ أصابت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجي براتشوك لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية إن أحد “مرافق البنية التحتية المهمة” في المدينة تعرّض للقصف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتزام الحياد التام، وهو ما تعدّه كييف تدخلًا في سيادتها.​​​​