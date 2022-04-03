حكومة طالبان تحظر إنتاج المواد المخدرة واستهلاكها

أعلنت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، الأحد، فرض حظر على زراعة نبات الخشخاش وإنتاج وتعاطي مختلف المواد المخدّرة والمُسكِرة في البلاد.

وجاء الحظر وفقا لقرار من زعيم حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زاده.

ويمنع القرار زراعة نبات الخشخاش الذي تُستخرج منه مادة الأفيون المخدرة في عموم البلاد.

وحذرت حكومة طالبان من مقاضاة ومعاقبة كل من يخالف القرار.

وتحتل أفغانستان المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج الأفيون بنسبة تبلغ 85%.

وكان الحظر الذي فرضته حكومة طالبان المؤقتة ساريا أيضا إبان حكومة الرئيس السابق أشرف غني، إلا أنه لم يكن يطبَّق فعليا.

وفي الوقت الذي كان شرب الخمور محظورا رسميا في عهد غني، كان يجري بيعها سرًا في أنحاء البلاد.

وبعد وصول طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس/آب الماضي، توقفت المساعدات الخارجية المقدمة لأفغانستان، مما أدى إلى ظهور تحديات اقتصادية شديدة.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد جراء انقطاع المساعدات الدولية، زاد إقبال الأفغان على العمل في قطاع المخدرات الذي يدر أرباحا كبيرة.