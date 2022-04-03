لا تجد حتى الخبز في بعض الأيام.. سورية تبكي مرارة النزوح بصحبة ابنتها المعاقة (فيديو)

أم جهاد، أرملة سورية أجهدتها الحرب والنزوح، وفاقم من مرارتهما فقد زوجها وأولادها الثلاثة، لتلقي بها الأقدار مع ابنة معاقة ذهنيًا، ولا تجد قوتا من الخبز فقط لأيام عدة.

روت أم جهاد للجزيرة مباشر رحلة النزوح الطويلة التي حملتها من (الغوطة الشرقية) الممتدة من الجنوب الشرقي السوريا إلى (عفرين) في أقصى شمال البلاد ثم مرة أخرى إلى (ديار حسة) حيث استأجرت منزلا ولم تستطع دفع الإيجار فأخرجها المالك.

تقول الأرملة السورية إنها عانت كثيرا خلال رحلة نزوحها بصحبة ابنتها المعاقة ذهنيا التي لا تعلم عن العالم شيئا.

قالت الأم والدموع تملأ عينيها إنها تمضي أياما لا تجد حتى الخبز، وتخشى أن تصعد روحها دون أن يدري أحد بها حتى ابنتها التي لا تعلم ما يدور حولها.

تقول المرأة السورية إنها حاولت العمل أكثر من مرة إلا أن الأبواب موصدة في وجهها نظرا لسنها ولأنها “أرملة”.

لا تحلم أم جهاد سوى بتأمين مسكن وراتب شهري حتى تكفي نفسها سؤال الناس.