جثث مكبّلة تملأ شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية (فيديو)

نشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

ووثّق صحفيون ومصورون -دخلوا المدينة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر- صور جثث مكبّلة ومصابة بأعيرة نارية في الرأس.

وقال أناتولي فيدوروك -رئيس بلدية المدينة التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية- لوكالة فرانس برس “كل هؤلاء الأشخاص أُعدِموا، قُتِلوا برصاصة في مؤخرة الرأس”، مشيرا إلى دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية.

وأضاف “في بعض الشوارع نرى من 15 إلى 20 جثة على الأرض، لكن لا يسعني أن أقول كم من الجثث لا تزال في أفنية المنازل وخلف الأسيجة”، موضحا أنه عُثر على عدة قتلى مكبّلي الأيدي بواسطة شريط قماش أبيض يُستخدم للإشارة إلى أنهم غير مسلحين.

ولم تتمكن القوات الأوكرانية من دخول كامل بوتشا إلا قبل يوم أو يومين بعد أن تعذّر الوصول إليها لمدة ناهزت شهرا.

ووزع العسكريون الأوكرانيون مساعدات على السكان للمرة الأولى منذ سيطرت الحكومة على المدينة مجددا.

ولفت رئيس البلدية إلى أن “نساء ورجالا من كل الأعمار لقوا حتفهم، من بينهم شاب قد يكون عمره 14 عاما”.

وأضاف “في الشارع، هناك دائما سيارات تضم عائلات كاملة مقتولة: أطفال ونساء وجدّات ورجال”.

وأفادت الحكومة الأوكرانية، السبت، بأن القوات الروسية تقوم “بانسحاب سريع” من منطقتي كييف وتشيرنيهيف في شمالي أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في شرقي البلاد وجنوبها.

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تويتر بـ”الفظاعات في بوتشا ومدن أخرى”.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.

The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022