وسائل إعلام إسرائيلية: محمود عباس اجتمع مع رئيس جهاز الشاباك سرا في رام الله

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (رونين بار) التقى سرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع (i24) الإسرائيلي، أنه “على خلفية الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى والتوتر الأمني في الضفة الغربية، اجتمع رونين بصورة سرية نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة عباس في المقاطعة برام الله”.

Ronen Bar, the head of Israel's #ShinBet internal security service, met Palestinian Authority President #MahmoudAbbas last week in Ramallah over tensions that erupted on the #TempleMount during Ramadan. https://t.co/5U0HTX3ipZ

