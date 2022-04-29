وسائل إعلام إسرائيلية: محمود عباس اجتمع مع رئيس جهاز الشاباك سرا في رام الله

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (رونين بار) التقى سرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع (i24) الإسرائيلي، أنه “على خلفية الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى والتوتر الأمني في الضفة الغربية، اجتمع رونين بصورة سرية نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة عباس في المقاطعة برام الله”.

Ronen Bar, the head of Israel's #ShinBet internal security service, met Palestinian Authority President #MahmoudAbbas last week in Ramallah over tensions that erupted on the #TempleMount during Ramadan. https://t.co/5U0HTX3ipZ — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 28, 2022

وبحسب الموقع تناول اللقاء التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية و”تموضع حركة الجهاد الإسلامي هناك”، وقال إن هذا هو ثاني لقاء يجريه رئيس الشاباك رونين بار مع الرئيس الفلسطيني.

وقال إن “رونين بار استعرض أمام عباس الأوضاع الأمنية، ومحاولات حماس زعزعة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وإلى أي مدى يشكل هذا تهديدا للسلطة الفلسطينية في حال انتقل التوتر من الحرم القدسي إلى المدن الفلسطينية” وفق الرواية الإسرائيلية.

Shin Bet chief met last week with PA’s Mahmoud Abbas in Ramallah https://t.co/84Sst1F4Jy — The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 28, 2022

من جانبه، قال موقع (تايمز أوف إسرائيل) إن “اللقاء يأتي وسط جهود لإعادة الهدوء بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي”.

وعقد محمود عباس سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، منذ تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء في إسرائيل قبل نحو عام، بحسب ما ذكر الموقع.

ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر الشديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه.