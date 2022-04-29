عشرات القتلى في تفجير استهدف مسجدا في كابل

قال إمام مسجد في العاصمة الأفغانية كابل إن انفجارًا قويًا وقع اليوم بعد صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، وهو الأحدث في سلسلة هجمات على أهداف مدنية في أفغانستان خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بسم الله حبيب نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار استهدف مسجد خليفة صاحب في غرب كابل بعد صلاة الجمعة بقليل، وأضاف أن العدد الرسمي المؤكد للقتلى يفوق 10 أشخاص.

ونقلت منصة “هرات تايمز” الإعلامية وعدد من الصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن حصيلة الضحايا تجاوزت 30 قتيلًا وجريحًا، دون ورود أي أرقام مؤكدة حتى الآن.

وجاء الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه المصلون في المسجد الذي يرتاده السنة بعد صلاة الجمعة من أجل حلقة ذكر.

وقال سيد فاضل آغا إمام المسجد لوكالة رويترز إن شخصًا يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم في الطقوس، وفجّر عبوات ناسفة.

وأضاف “تصاعد الدخان الأسود وانتشر في كل مكان، وانتشرت الجثث في كل مكان” موضحًا أن أبناء أخيه من بين القتلى. ومضى قائلًا “لقد نجوت لكنني فقدت أحبائي”.

وذكر أحد سكان المنطقة أن “الانفجار كان مدويًّا للغاية حتى ظننت أني فقدت السمع”. مضيفًا أنه رأى مصابين يتم نقلهم في سيارات إسعاف.

وقال مصدر صحي إن المستشفيات استقبلت 66 جثة و78 مصابًا حتى الآن.

وقال مستشفى الطوارئ في وسط العاصمة كابل إنه يعالج 21 مصابًا، وإن اثنين توفيا لدى وصولهما.

وقال ممرض في مستشفى آخر، إن المستشفى استقبل 49 مصابًا وحوالي 5 جثث، وأضاف أن 10 من المصابين في حالة حرجة، وأن وحدة الحروق استقبلت قرابة 20 حالة.

وأصدر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد بيانًا أدان فيه الهجوم، وقال إنه سيتم ضبط مرتكبيه ومعاقبتهم.

ولم تعرف الجهة المسؤولة عن الانفجار إلى الآن.

ويذكر أن العديد من المدن والمحافظات الأفغانية شهدت خلال الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان أعمال عنف، حيث قُتل عشرات المدنيين الأفغان في انفجارات أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن بعضها، كما شهدت عاصمة ولاية بلخ شمال البلاد مدينة مزار شريف وفي ولاية قندوز في مسجدين تفجيرين دمويين أودى كل منهما بأرواح أكثر من 30 شخصًا، الخميس والجمعة المنصرمين.

وانفجرت قنبلتان في سيارتي ركاب تقلان شيعة في مزار شريف، أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، ويوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في مسجد للسنة خلال صلاة الجمعة في ولاية قندوز مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا.