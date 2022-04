كندا تسن تشريعا بشأن الجرائم المرتكبة في الفضاء أو القمر

أقرّ النواب الكنديون مشروع قانون يتضمّن تعديلات في القانون الجنائي تتيح السماح بمحاكمات على جرائم مرتكبة في الفضاء أو القمر.

وينص أحد التعديلات على أنّ “أي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية أي عمل، فعلا كان أو امتناعا عن فعل، يشكّل لو ارتُكب داخل الأراضي الكندية جريمة يعاقب عليها القانون، يُعتبر كأنه ارتكب هذه الفعل في كندا”.

ويهدف نص المشروع الذي أقره مجلس العموم بغالبية 181 صوتا مقابل 144، إلى السماح بالملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم حدثت خلال الرحلات الفضائية أو على سطح القمر.

وبالإضافة إلى المواطنين الكنديين، ستلاحق السلطات الكندية قضائيا أعضاء الطاقم الأجانب إذا ارتكبوا أفعالا “تعرض حياة أحد أفراد الطاقم الكندي أو سلامته للخطر” أو إذ ارتكبوا هذه الأفعال داخل مركبة كندية.

