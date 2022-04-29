شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي مناسك العمرة

أدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم الجمعة، في ثاني أيام زيارته الأولى للسعودية منذ عام 2017.

وأظهرت اللقطات طواف أردوغان بين مجموعة من مرافقيه وحراسه في باحات المسجد إلى جانب جموع غفيرة من المصلين الذين تزداد أعدادهم عادة بشكل كبير في آخر يوم جمعة من شهر رمضان.

وكان الرئيس التركي قد بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء الخميس تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك بعد خلاف مرير بسبب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

والتقى أردوغان الذي يسعى إلى تحسين علاقات بلاده مع القوى الإقليمية، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مستهل زيارته الأولى للمملكة منذ نحو خمسة أعوام، ثم اجتمع بولي العهد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئيس التركي وولي العهد تناولا خلال الاجتماع “استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”.

وتعود زيارة أردوغان الأخيرة للمملكة إلى 2017 عندما حاول التوسط في الصراع الدبلوماسي بين عدة دول خليجية وقطر.

وتصالحت دول الخليج العام الماضي، وشهدت المنطقة تقاربا دبلوماسيا في الأشهر الأخيرة، مع ضعف الاقتصادات في فترة ما بعد تفشي وباء كوفيد-19 بشكل خاص.