حكايات البسطاء.. فلسطيني مصاب بشلل الأطفال يستغيث بالمسؤولين لتوفير طعام يومه (فيديو)

يعيش الفلسطيني ماهر عوض (60 عامًا) معاناة مضاعفة، فبجانب قلة حيلته وعدم توافر أساسيات الحياة له ولأسرته، فهو قعيد نتيجة إصابته بمرض شلل الأطفال، وتعرضه أيضًا لحادث جعله عاجزًا بشكل تام.

والتقت (الجزيرة مباشر) بماهر في منزله المتواضع الكائن بأحد أحياء قطاع غزة، وقال “أنا عاجز بشكل تام، وأريد أن أعيش وأولادي، ونستر حالنا”.

وأضاف أن الجميع يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية سواء من لديه وظيفة أو العاطل عن العمل.

وتابع “لا نستطيع أن نوفر الحياة لأولادنا، وهم أيضًا لا يستطيعون مساعدتنا على الحياة”، في إشارة إلى معاناة أفراد عائلته كافة المكونة من 6 أبناء بينهم فتاة.

ووصف ماهر منزله بأنه مثل “الخرابة” التي لا يمكن العيش فيها مشددًا على أنه لم يتمكن من جعل المنزل مناسبًا للحياة بداخله بسبب عجزه، وعدم توافر مصدر رزق لا سيما مع تأخر شيكات الشؤون الاجتماعية التي تصرفها الدولة لمن يعانون عجزًا يمنعهم من العمل أو ظرفًا اجتماعيًا خاصًا.

وأردف “ننتظر بالأشهر للحصول على الإعانات، علينا ديون، وفي رمضان مش عارفين كيف بدنا نعيش”.

واستغاث ماهر بالمسؤولين الفلسطينيين على رأسهم الرئيس محمود عباس لتوفير تلك الإعانات كونها السبيل الوحيد لاستمرار هذا الرجل الفلسطيني وأسرته على قيد الحياة.

واستدرك “حتى صلة الرحم لم أعد أستطيع الالتزام بها، خالتي عمرها 90 عامًا ولم أتمكن من زيارتها منذ 3 سنوات، لا أخرج من الدار ليس معي ولا شيكل”.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة نحو 80 ألف أسرة يشكلون نحو نصف مليون فرد.