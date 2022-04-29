“العفو الدولية” تطالب مصر بالإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن آلاف المعتقلين والناشطين المحتجزين بتهم سياسية في ظل حالة الترحيب بالإفراج عن الناشط السياسي حسام مؤنس.

ورحّبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) على تويتر بالعفو عن مؤنس قائلة “نرحّب بإطلاق سراح الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس الذي أمضى 34 شهرًا رهن الاحتجاز التعسفي”.

ودعت المنظمة (مقرها لندن) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع.

وأعلنت السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي حسام مؤنس، أمس الخميس، عقب صدور عفو رئاسي بحقه تزامنًا مع دعوة السيسي لإجراء حوار سياسي في البلاد.

وأوضح الصحفي خالد داوود أنه طلب من السيسي الإفراج عن 33 مسجون رأي من بينهم علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

#مصر: نرحب بإطلاق سراح الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس الذي أمضى 34 شهرًا رهن الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية. و ماتزال مطالبنا ل@AlsisiOfficial راسخة من أجل الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع! pic.twitter.com/uj2RujQbTR — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 29, 2022

وكان السيسي قد كلف خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية السنوي” بإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وقررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل 41 معتقلًا، بعد يومين من حديث السيسي عن حاجة البلاد إلى “حوار سياسي”.

ونشر السياسي المصري البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات بيانًا أفاد فيه بأنه “شارك (الأحد) أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي”.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات دائمًا ما تنفي ذلك.

خروج حسام مؤنس حاجة مُفرحة ويارب تكون بداية لخروج والعفو عن كل المعتقلين وسجناء الرأي . الرحمة حلوة و العفو قوة و الاولاد فقدوا أعز سنين حياتهم . أعدوهم الى بيوتهم وأحضان امهاتهم واصدقائهم وللحياة الآدمية — Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) April 28, 2022

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات 4 مصريين عُرفوا باسم “ظرفاء الغلابة” بتهم نشر أخبار كاذبة، كما أكد المحامي الحقوقي خالد علي إلقاء السلطات المصرية القبض على الإعلامية هالة فهمي وحبسها 15 يومًا.