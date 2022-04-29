الجمعة الأخيرة من رمضان.. آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى والاحتلال يرفع حالة التأهب

توجّه آلاف من الفلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحابه.

وشهدت المعابر الإسرائيلية التي تربط المدينة بمحيطها وخاصة معبر قلنديا (شمال) ومعبر بيت لحم (جنوب) ازدحاما كبيرا بالمصلين وسط قيود وشروط إسرائيلية مشددة على دخولهم.

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الفلسطينيين ممن هم دون سن الأربعين، واعتقل بعضهم.

#شاهد| آلاف المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة. pic.twitter.com/fYHOj8nRzh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية حشدا من أهالي الضفة الغربية وهم يتوجهون إلى المسجد الأقصى المبارك عبر حاجز قلنديا، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في باحاته.

وبدا في الصور مسنّون فلسطينيون وهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية المحيطة بمدينة القدس، في محاولة للعبور لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي بشكل وحشي على أحد الشبان قرب باب الناظر بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/UN6RZK1qG7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022

وقامت قوات الاحتلال باعتقال عشرات من الشبان كانوا يحاولون الوصول للمسجد الأقصى عبر تسلق الجدار الفاصل، كما اعتقلت أحد الصحفيين من حاجز بيت لحم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، منع دخول فلسطينيي الضفة الذكور ممن هم دون سن الأربعين من دخول القدس، واشترط استصدار تصاريح خاصة لمن هم بين 40 و50 عاما، كما أعلنت الشرطة نشر آلاف من عناصرها في القدس.

⭕ شبان يتسلقون الجدار الفاصل في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/yv0UCedcSC — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) April 29, 2022

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استنفارها في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية عموما، بحسب ما نقلته هيئة البثّ الرسمية (كان 11) عن مسؤولين أمنيين.

وتتهيأ المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، لإحياء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، التي يشارك فيها عشرات الآلاف سنويًا، ودعت فصائل وهيئات فلسطينية إلى المشاركة الواسعة في إحياء جمعة “فجر الانتصار”.

الأخيرة في رمضان

الاحتلال يرفع حالة التأهب.. القدس تستعد لجمعة "فجر الانتصار"https://t.co/FBwqzN3V3e — وكالة صفا (@SafaPs) April 29, 2022

وأصيب العشرات من الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة في مواجهات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى واشتبكت مع المصلين والمعتكفين.

صورة | المرابطون يباشرون بأعمال التنظيف في ساحات الأقصى عقب انسحاب قوات الاحتلال منها لاستقبال الوفود القادمة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/Nz0iCaY95S — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 29, 2022

ومنذ بداية رمضان، شهد المسجد الأقصى العديد من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، وعادة ما تشهد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان تجمع حشود كبيرة في الأقصى.

ويقع المسجد الأقصى على تلة البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.