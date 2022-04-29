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قناة مكملين تعلن إغلاق مقرها ووقف بثها من داخل تركيا

إغلاق مقر قناة مكملين في تركيا دون الإعلان عن مقر جديد
إغلاق مقر قناة مكملين في تركيا دون الإعلان عن مقر جديد (مواقع)
29/4/2022

أعلنت قناة مكملين الفضائية المعارضة للنظام المصري إغلاق كافة استوديوهاتها ومقرها الرئيسي في تركيا ونقل بثها وأعمالها بالكامل خارج البلاد دون أن تُحدد مقر عملها الجديد.

وأوضحت القناة في بيان على فيسبوك، مساء الجمعة، أن الهدف من هذه الخطوة “هو الحفاظ على طبيعة التغطية الإعلامية وحرصا من إدارة القناة على استمرارية رسالتها الإعلامية”.

وجاء في البيان “نظرا للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصا على استمرارية رسالة القناة الإعلامية فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا”

وتابعت “ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”.

 

 

وحرصت إدارة القناة على تقديم الشكر للقيادة والشعب التركي لحسن الاستضافة خلال السنوات الماضية، كما أكدت على امتنانها لكل من ساهم في خروج القناة وبرامجها بهذا الشكل إلى الجمهور.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين مع خبر إيقاف أعمال قناة مكلمين في تركيا ونقلها إلى مكان آخر.

 

يذكر أن قناة مكملين هي قناة مصرية بدأت بثها من إسطنبول عام 2013 وعُرف عنها معارضة النظام المصري بعد الانقلاب العسكري عام 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر