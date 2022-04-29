إصابة العشرات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى (فيديو)

أصيب عشرات من المعتكفين والمصلين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر من جهة باب المغاربة فاعتلت الأسطح، واعتدت على المصلين والمعتكفين بقنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى إصابات في صفوفهم.





واقتحم عشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على عدد من الشبان الذين رشقوها بالحجارة، ومنعت الشرطة الإسرائيلية المصلين الشبان من دخول المسجد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر بالقدس في بيان إن 42 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى وجرى تقديم الإسعاف الأولي لبعضهم ونقلت 22 إصابة إلى مستشفى المقاصد.





وأوضح بيان الهلال الأحمر أن معظم الإصابات كانت في الجزء العلوي من الجسد ولكن ليست بينها إصابات خطيرة، مشيرا إلى أنه تمت إقامة مستشفى ميداني في باب الأسباط.

وذكر أن هناك انتهاكات قامت بها قوات الاحتلال، منها منع الطواقم من الدخول للمسجد الأقصى في بداية المواجهات، وإصابة أحد الطواقم الطبية بعد الاعتداء عليه بالضرب.

📹 متابعة صفا| جندي إسرائيلي يطلق النار من على أسطح المسجد الأقصى صوب الشبان بالاقتحام صباح اليوم pic.twitter.com/xWQXp0mIFq — وكالة صفا (@SafaPs) April 29, 2022

وذكر شهود عيان للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال شدّدت إجراءات تفتيش العابرين تجاه الأقصى عبر حاجز قلنديا الأمر الذي أدى إلى تزاحم شديد.

وواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداء على الفلسطينيين حيث تم اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين، كما جرى إبعاد 16 مقدسيا عن الأقصى، واعتقال 9 مواطنين، واستهداف مزارعين جنوب قطاع غزة، كما أقدم مستوطنون على تجريف أراض شمال غرب نابلس.

#عاجل .. قوات الاحتلال تنسحب في هذه اللحظات من المسجد الأقصى المبارك . pic.twitter.com/sdOtoFTrN2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 29, 2022

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت أمس بعد صلاة فجر الخميس، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

من جانب آخر، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 16 مقدسيا عن المسجد الأقصى، 5 منهم عقب الإفراج عنهم بشرط الإبعاد، ودفع غرامات مالية.