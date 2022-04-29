أكثر من 160 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى (فيديو)

أدى أكثر من 160 ألفا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 160 ألف مُصلٍّ تمكنوا من الوصول إلى الأقصى قادمين من القدس والضفة الغربية وأراضي الـ48، وأدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، رغم الإجراءات المشددة.

وقال الشيخ عزام الخطيب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول، إن 160 ألف مُصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

160 ألف مصلِّ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/E0OGev530V — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 29, 2022

وتدفق المصلون إلى المسجد بعد أن شهدت ساحات المسجد، صباح الجمعة، مواجهات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنها أسفرت عن إصابة 42 فلسطينيا، وأعلنت الشرطة اعتقال شخصين.

ورحب الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة بالمصلين، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد طوال أيام السنة، وأدان الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان حراس المسجد الأقصى وفرق الكشافة ولجان النظام، قد عملوا منذ ساعات الصباح على تجهيز المسجد لاستقبال المصلين وتنظيم الصلاة، في حين انتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد، لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة.

انتشار أمني

وانتشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح في مختلف أزقة المدينة ونشرت الحواجز الحديدية ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة.

ومنعت قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، مئات المواطنين من دخول العاصمة إلا لمن هم فوق الـ45 أو من يحملون تصاريح.

وعلى حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان حاولوا الدخول إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في الأقصى، ثم اعتقلتهم.

#شاهد| حشود كبيرة من المصلين تؤم المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. تصوير: محمد سنجلاوي pic.twitter.com/9byCnqxflO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022

وكان عشرات المعتكفين والمصلين قد أصيبوا صباح اليوم الجمعة، بالرّصاص المطاطي وقنابل الغاز، جراء اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك. كما اعتقلت تلك القوات شابين من المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت -بعد صلاة الفجر- على المصلين والمعتكفين في المسجد بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوفهم.

#شاهد| هتافات وتكبيرات المصلين في المسجد الأقصى المبارك عقب أداء صلاة الجمعة. pic.twitter.com/XUgScq61v2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 29, 2022

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد، وإن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للمصابين، ونقلت 22 منهم إلى مستشفى المقاصد.

وأكدت أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المسجد الأقصى في بداية المواجهات، وأن أحد أفرادها أصيب برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.